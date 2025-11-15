  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट पर जताया दुख, बोले- केंद्र सरकार जवाबदेही से नहीं भाग सकती

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट पर जताया दुख, बोले- केंद्र सरकार जवाबदेही से नहीं भाग सकती

Nowgam Police Station Blast: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार रात नौगाम इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मरने वालों की संख्या नौ हो गयी है, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस घटना में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार के लिए ख़ुफ़िया तंत्र और आतंकवाद-रोधी तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक चेतावनी है। वह जवाबदेही से नहीं भाग सकती।

By Abhimanyu 
Updated Date

Nowgam Police Station Blast: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार रात नौगाम इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मरने वालों की संख्या नौ हो गयी है, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस घटना में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार के लिए ख़ुफ़िया तंत्र और आतंकवाद-रोधी तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक चेतावनी है। वह जवाबदेही से नहीं भाग सकती।

पढ़ें :- Nowgam Police Station Blast : धमाके की कहानी जानें प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी, चारों ओर लाशें बिखरी थीं...हर तरफ धुआं ही धुआं'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “यह जानकर बेहद निराशा और दुःख हुआ कि जम्मू-कश्मीर के नौगाम में एक पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट में 9 अनमोल जानें चली गईं और 24 लोग घायल हो गए। मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों का शीघ्र चिकित्सा पर्यवेक्षण में इलाज किया जाना चाहिए और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।”

उन्होंने आगे लिखा, “यह घटनाक्रम दिल्ली में लाल किले के पास हुए कायराना कार विस्फोट आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद आया है, और यह केंद्र सरकार के लिए ख़ुफ़िया तंत्र और आतंकवाद-रोधी तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक चेतावनी है। वह जवाबदेही से नहीं भाग सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आतंकवाद के अभिशाप के विरुद्ध राष्ट्र के साथ एकजुट है। हाल ही में लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनज़र, आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे बाहरी ताकतों से लगातार समर्थन और समर्थन मिल रहा है।”

फरीदाबाद से जब्त विस्फोटकों में हुआ धमाका

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये धमाका उस वक्त हुआ जब घटनास्थल से बरामद विस्फोटक पदार्थ की एफएसएल टीम पिछले दो दिनों से जांच कर रही थी। मृतकों में ज़्यादातर पुलिसकर्मी और फोरेंसिक टीम (एफएसएल) के अधिकारी हैं, जो ज़ब्त विस्फोटकों (अमोनियम नाइट्रेट) के एक बड़े ढेर की जांच कर रहे थे। इसके अलावा, श्रीनगर प्रशासन के एक नायब तहसीलदार सहित दो अधिकारियों की भी मौत की खबर है।

धमाका इतना जोरदार था कि इससे आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। घायलों को भारतीय सेना के 92 बेस अस्पताल और शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (SKIMS) ले जाया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि ये विस्फोटक सामग्री हरियाणा के फरीदाबाद से लायी गयी थी। पता लगाया जा रहा है कि विस्फोट अचानक रासायनिक अस्थिरता से हुआ या इसके पीछे कोई साजिश थी।

पढ़ें :- Srinagar Police Station Blast: फरीदाबाद से जब्त विस्फोटकों में जोरदार ब्लास्ट, अब तक 9 की मौत और 27 लोग घायल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों...

बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक अग्रवाल व कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को किया सस्पेंड

बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक...

बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात

बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री...

Nowgam Police Station Blast : धमाके की कहानी जानें प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी, चारों ओर लाशें बिखरी थीं...हर तरफ धुआं ही धुआं'

Nowgam Police Station Blast : धमाके की कहानी जानें प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी,...

राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास की बिहार चुनाव की हार की समीक्षा

राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास की बिहार चुनाव...

Nowgam Police Station Blast : गृह मंत्रालय ने कहा-सैंपल लेने के दौरान हुआ विस्फोट, धमाके के कारणों की जा रही है जांच

Nowgam Police Station Blast : गृह मंत्रालय ने कहा-सैंपल लेने के दौरान...