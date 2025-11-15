कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट पर जताया दुख, बोले- केंद्र सरकार जवाबदेही से नहीं भाग सकती

Nowgam Police Station Blast: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार रात नौगाम इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मरने वालों की संख्या नौ हो गयी है, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस घटना में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार के लिए ख़ुफ़िया तंत्र और आतंकवाद-रोधी तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक चेतावनी है। वह जवाबदेही से नहीं भाग सकती।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “यह जानकर बेहद निराशा और दुःख हुआ कि जम्मू-कश्मीर के नौगाम में एक पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट में 9 अनमोल जानें चली गईं और 24 लोग घायल हो गए। मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों का शीघ्र चिकित्सा पर्यवेक्षण में इलाज किया जाना चाहिए और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।”

उन्होंने आगे लिखा, “यह घटनाक्रम दिल्ली में लाल किले के पास हुए कायराना कार विस्फोट आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद आया है, और यह केंद्र सरकार के लिए ख़ुफ़िया तंत्र और आतंकवाद-रोधी तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक चेतावनी है। वह जवाबदेही से नहीं भाग सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आतंकवाद के अभिशाप के विरुद्ध राष्ट्र के साथ एकजुट है। हाल ही में लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनज़र, आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे बाहरी ताकतों से लगातार समर्थन और समर्थन मिल रहा है।”

पढ़ें :- Nowgam Police Station Blast : गृह मंत्रालय ने कहा-सैंपल लेने के दौरान हुआ विस्फोट, धमाके के कारणों की जा रही है जांच

फरीदाबाद से जब्त विस्फोटकों में हुआ धमाका

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये धमाका उस वक्त हुआ जब घटनास्थल से बरामद विस्फोटक पदार्थ की एफएसएल टीम पिछले दो दिनों से जांच कर रही थी। मृतकों में ज़्यादातर पुलिसकर्मी और फोरेंसिक टीम (एफएसएल) के अधिकारी हैं, जो ज़ब्त विस्फोटकों (अमोनियम नाइट्रेट) के एक बड़े ढेर की जांच कर रहे थे। इसके अलावा, श्रीनगर प्रशासन के एक नायब तहसीलदार सहित दो अधिकारियों की भी मौत की खबर है।

धमाका इतना जोरदार था कि इससे आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। घायलों को भारतीय सेना के 92 बेस अस्पताल और शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (SKIMS) ले जाया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि ये विस्फोटक सामग्री हरियाणा के फरीदाबाद से लायी गयी थी। पता लगाया जा रहा है कि विस्फोट अचानक रासायनिक अस्थिरता से हुआ या इसके पीछे कोई साजिश थी।