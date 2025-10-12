वाई पूरन कुमार की पत्नी को कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा पत्र, कहा-इस घटना से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची

नई दिल्ली। हरियाणा में आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आईपीएस अफसर की पत्नी आईएएस अमनीत पी. कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, अपने जीवन के लंबे अनुभव में मैंने बहुत सी घटनाओं को करीब से देखा है, पर पक्षपात और विभेदनकारी सोच के चलते घटित हुई इस दुखद घटना ने मुझे और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सभी साथियों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने पत्र में लिखा कि, यह पत्र आपको लिखते समय मैं मन से बहुत आहत और विह्वल महसूस करते हुए निःशब्द हूं। आपके पति और हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरण कुमार जी ने सामाजिक पूर्वाग्रहों और विसंगतियों से जूझते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है।

उन्होंने आगे लिखा, अपने जीवन के लंबे अनुभव में मैंने बहुत सी घटनाओं को करीब से देखा है, पर पक्षपात और विभेदनकारी सोच के चलते घटित हुई इस दुखद घटना ने मुझे और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सभी साथियों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है।

जब हम चांद पर झंडा गाड़ कर गौरवान्वित हो रहे हैं, तो संविधान ने जिन लोगों पर जनता के दुख तकलीफ और पीड़ा से मुक्ति दिलाने का दायित्व सौंपा है, उनको भी हम सशक्त नहीं कर सके हैं, यह शर्मनाक है। शोक की इस घड़ी में हम सभी लोग आपके साथ हैं। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, वे एक निर्णायक मुकाम तक पहुंचेंगे। आपको भी बहुत धैर्य और साहस रखने की जरूरत है।