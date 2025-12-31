एक्ट्रेस तारा सुतारिया बदनाम करने वाली साजिश का खुलासा, 6000 रुपये देकर रचा गया गंदा खेल!

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया का मुंबई में एपी ढिल्लों के साथ उनका डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हालांकि चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर सिर्फ उनका डांस नहीं, बल्कि उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाडिया का एक्सप्रेशन भी है. वहीँ वीडियो जब वायरल  हुआ तारा और वीर ने इसे एडिटिंग बताया . वहीं अब इस मामले में एक नया मोड भी आ गया है. दरअसल तारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो को री-शेयर करते हुए कड़ा रिएक्शन दिया है.

क्या तारा को बदनाम करने की रची गई साजिश?

तारा सुतारिया ने अपने इंस्टाग्राम हेंडल पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो री-शेयर किया है, जिसमें इन्फ्लुएंसर ने दावा किया कि उसे एक पीआर कंपनी ने तारा के खिलाफ कॉन्टेंट बनाने के लिए 6000 रुपये ऑफर किए गए थे. इन्फ्लुएंसर ने इस दौरान यह भी कहा कि एक्ट्रेस के खिलाफ कॉन्टेंट बनाने के लिए उन्हें टॉकिंग पॉइंट्स की लिस्ट दी गई थी. इसी के साथ पेमेंट को लेकर इन्फ्लुएंसर ने खुलासा किया कि उन्हें कहा गया था कि भेजे गए 8 प्वॉइंट्स पर कंटेंट डालने के एक घंटे बाद ही पेमेंट भी मिल जाएगा.

साजिश को तारा ने बताया घिनौना  

 

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन्फ्लुएंसर का वीडियो री-शेयर करने के साथ ही उन्होंने इसे बहुत ही घिनौना बताया है. तारा ने पहले इन्फ्लुएंसर का धन्यवाद व्यक्त किया. वीडिया के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, “आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने खुलकर सामने आकर बताया कि यह सब पैसे देकर करवाया गया पीआर है और मेरी छवि खराब करने के लिए किया गया है. यह बेहद घिनौना है कि उन्होंने सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स और हजारों मीम पेजों को भेजने के लिए अपमानजनक कैप्शन और चर्चा के विषय तैयार कर लिए हैं. क्या ये सब मेरे करियर और रिश्ते को बर्बाद करने के लिए किया गया है? असल में मजाक उन्हीं पर भारी पड़ रहा है. आप खुद देख लीजिए.”

 

