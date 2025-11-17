  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

Asia Cup Rising Stars 2025: एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में रविवार को इंडिया ए और पाकिस्तान ए टीम के बीच ग्रुप बी का मैच खेला गया है। इस मैच में पाकिस्तान ए ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। लेकिन, इंडिया ए के पास अभी भी फाइनल में पहुंचने और पाकिस्तान ए से हिसाब बराबर करने का मौका है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Asia Cup Rising Stars 2025: एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में रविवार को इंडिया ए और पाकिस्तान ए टीम के बीच ग्रुप बी का मैच खेला गया है। इस मैच में पाकिस्तान ए ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। लेकिन, इंडिया ए के पास अभी भी फाइनल में पहुंचने और पाकिस्तान ए से हिसाब बराबर करने का मौका है।

पढ़ें :- Video: विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने की गिरी हुई हरकत, देखकर खौल उठेगा भारतीय फैंस का खून

दरअसल, जितेश शर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए टीम को अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 18 नवंबर को ओमान के खिलाफ खेलना है। इस मैच में जीत के साथ इंडिया ए सेमी-फाइनल का टिकट पक्का कर लेगी। सेमी-फाइनल में उसकी भिड़ंत श्रीलंका ए या अफगानिस्तान ए या बांग्लादेश ए से हो सकती है। अगर टीम सेमी-फाइनल में जीत दर्ज करती और पाकिस्तान ए टीम भी फाइनल में जगह बनाती है तो एक और बार इंडिया-पाकिस्तान का फाइनल देखने को मिल सकता है।

कब और कहां खेला जाएगा फाइनल? 

एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का फाइनल मैच रविवार 23 नवंबर 2025 को खेला जाना है। टूर्नामेंट के बाकी मैचों की तरह यह मैच भी दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

पढ़ें :- तेजप्रताप यादव का चुनावी वादा : महुआ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा भारत-पाक मैच, टॉस हम ही कराएंगे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पर दूसरे टेस्ट में खेलने मुश्किल

कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पर दूसरे टेस्ट में खेलने...

RR New Head Coach: राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा को मुख्य कोच किया नियुक्त, क्रिकेट निदेशक का भी संभालेंगे पद

RR New Head Coach: राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा को मुख्य कोच...

Video: विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने की गिरी हुई हरकत, देखकर खौल उठेगा भारतीय फैंस का खून

Video: विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने की गिरी हुई हरकत,...

IND vs PAK: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-पाकिस्तान की होगी...

WTC Points Table Update: साउथ अफ्रीका की भारत में 15 साल बाद टेस्ट जीत से डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर

WTC Points Table Update: साउथ अफ्रीका की भारत में 15 साल बाद...