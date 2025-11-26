क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने खोला अपना फैमिली ऑफिस, जानें- इस कदम के पीछे की वजह

Hardik Pandya’s Family Office: भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने बिजनेस वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स और ऑफ-फील्ड कमिटमेंट्स को एक करने के लिए एक फैमिली ऑफिस शुरू कर रहे हैं। इसका मकसद क्रिकेट फील्ड पर और फील्ड के बाहर, दोनों जगह लंबे समय के मौके बनाना है। वह अपने सभी बिजनेस इंटरेस्ट्स को मैनेज और ओवरसी करने के लिए “आउट ऑफ द पार्क” टीम के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं।

पांड्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक नोट के जरिये इसके बारे में जानकारी दी। जिसमें लिखा है- मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऑफिशियली अपना फैमिली ऑफिस शुरू कर रहा हूं ताकि अपने सभी बिज़नेस वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स और ऑफ-फील्ड कमिटमेंट्स को एक ही विजन के तहत ला सकूं। यह फील्ड पर और ऑफ-फील्ड लंबे समय के, अच्छे मौके बनाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है – और मैं आगे जो होने वाला है, उसे लेकर बहुत खुश हूं। मैं आउट ऑफ द पार्क की शानदार टीम के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं, जो अब मेरे सभी बिज़नेस इंटरेस्ट्स को मैनेज और देखरेख करेगी।”

बता दें कि एशिया कप 2025 में लगी चोट के बाद पांड्या भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। पांड्या पर बुधवार से शुरू हो रहे सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट में सबकी की नजरें होंगी, जहां उनके पास साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20आई सीरीज से पहले फिटनेस साबित करने का मौका होगा। इसके साथ ही पांड्या आईपीएल की नीलामी से पहले अच्छा प्रदर्शन करके ध्यान खींचना चाहेंगे।