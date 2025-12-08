IND vs SA T20I Series: कब और कहां देख पाएंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज; देखें- शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल

IND vs SA T20I Series: वनडे सीरीज के बाद कल यानी 9 दिसंबर से भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज काफी अहम है। जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20आई मैच खेले जाएंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज के मैचों के शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं-

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20आई: भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में मंगलवार 09 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 06:30 बजे मैच के लिए टॉस होगा।

दूसरा टी20आई: भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का दूसरा मैच चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में गुरुवार 11 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 06:30 बजे मैच के लिए टॉस होगा।

तीसरा टी20आई: भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का तीसरा मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रविवार 14 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 06:30 बजे मैच के लिए टॉस होगा।

चौथा टी20आई: भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का चौथा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार 17 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 06:30 बजे मैच के लिए टॉस होगा।

पांचवां टी20आई: भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का पांचवां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 06:30 बजे मैच के लिए टॉस होगा।

कैसे लाइव देख पाएंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज के मैच

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय फैंस के लिए टी20आई मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।