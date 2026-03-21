Redmi 15 5G को Flipkart से भी खरीद पाएंगे ग्राहक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दिखा अपकमिंग फोन का बैनर

Redmi 15 5G will be available on Flipkart : शाओमी अपने नए स्मार्टफोन Redmi 15A 5G को 27 मार्च को लॉन्च करने वाला है, कंपनी की आधिकारिक माइक्रोसाइट के ज़रिए पहले इसकी घोषणा हो चुकी है। जिसके बाद अब एक नया अपडेट सामने आया है। Flipkart पर एक बैनर देखा गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह स्मार्टफोन भारत में इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए उपलब्ध होगा।

Flipkart पर हाल ही में दिखे एक बैनर से कंफर्म हो गया है कि Redmi 15A 5G इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेचा जाएगा। इससे पहले, इसकी माइक्रोसाइट सिर्फ़ Redmi India की वेबसाइट पर ही लाइव थी। इस नए अपडेट के साथ, Flipkart पर भी इसकी उपलब्धता की पुष्टि हो गई है। आधिकारिक माइक्रोसाइट के ज़रिए पहले फोन के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और डिज़ाइन की पुष्टि की गई थी।

Redmi 15A 5G में 6300mAh की बैटरी, 120Hz का डिस्प्ले और एक ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर होगा। यह डिवाइस तीन रंगों- काला, नीला और लैवेंडर में उपलब्ध होगा। इसमें पीछे की तरफ़ डुअल AI कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है, जिसके कैमरा मॉड्यूल पर “32MP AI Camera” की ब्रांडिंग साफ़ दिखाई दे रही है।

इस स्मार्टफ़ोन के ऊपरी-बाएँ कोने पर थोड़ा उभरा हुआ, चौकोर आकार का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसमें दो बड़े गोल कटआउट और एक LED फ़्लैश मौजूद है। इसका पिछला पैनल देखने में काँच जैसा (ग्लास फ़िनिश) लगता है।

फोन के लिए “Hero durability” टैगलाइन से यह भी संकेत मिलता है कि इस डिवाइस को IP रेटिंग मिल सकती है। अब जब Flipkart पर इसकी लिस्टिंग की पुष्टि हो गई है, तो इसकी क़ीमत और इस पर मिलने वाले ऑफ़र्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।