1.75 करोड़ Instagram यूजर्स का डेटा लीक! तुरंत बदलें सेटिंग्स, कहीं आपका भी अकाउंट तो नहीं?

दुनिया की जानी-मानी साइबर सिक्योरिटी कंपनी Malwarebytes की एक रिपोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1.75 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स का निजी डेटा हैकर्स के हाथ लग गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दुनिया की जानी-मानी साइबर सिक्योरिटी कंपनी Malwarebytes की एक रिपोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1.75 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स का निजी डेटा हैकर्स के हाथ लग गया है। साइबर सुरक्षा फर्म मालवेयर बाइट्स (Cybersecurity firm Malwarebytes) ने दावा किया है कि यह डेटा Breach Forums नामक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक कर दिया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर फिशिंग और साइबर हमलों (Cyber ​​Attacks) का खतरा बढ़ गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस डेटा लीक के पीछे सोलोनिक नाम के हैकर का हाथ बताया जा रहा है। Malware bytes ने अपनी रूटीन डार्क वेब स्कैनिंग के दौरान पाया कि सात जनवरी 2026 को बड़ी JSON और TXT फाइलें अपलोड की गई थीं। माना जा रहा है कि यह डेटा 2024 में इंस्टाग्राम एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ) में हुई । स्कैमर्स किसी खामी का फायदा उठाया और डेटा चुरा लिया था।

लीक हुए डेटा में क्या-क्या शामिल है?

राहत की बात यह है कि इस लीक में पासवर्ड शामिल नहीं हैं, लेकिन हैकर्स के पास आपकी पहचान चोरी करने के लिए पर्याप्त जानकारी पहुंच चुकी है। लीक हुए डेटासेट में निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

यूजरनेम और पूरा नाम

ईमेल एड्रेस और अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबर

यूजर आईडी और कॉन्टेक्ट डिटेल्स

फिजिकल एड्रेस का कुछ हिस्सा

विशेषज्ञों का कहना है कि पासवर्ड न होने के बावजूद यह डेटा खतरनाक है। हैकर्स ईमेल और फोन नंबर का उपयोग करके टारगेटेड फिशिंग कर सकते हैं। वे इंस्टाग्राम या मेटा का प्रतिनिधि बनकर आपको फर्जी लिंक भेज सकते हैं या पासवर्ड रीसेट करने का झांसा देकर आपके अकाउंट पर कब्जा कर सकते हैं।

अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत करें ये 5 काम

यदि आप भी इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो बिना देरी किए इन सुरक्षा उपायों को अपना ले।

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) ऑन करें: सिर्फ SMS के भरोसे न रहें, गूगल ऑनटेंटिकेशन या माइक्रोसॉफ्ट ऑनटेंटिकेशन जैसे एप का उपयोग करके 2FA सक्रिय करें।

पासवर्ड बदलें: अपने अकाउंट के लिए एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड सेट करें जिसमें अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण हो।

संदिग्ध लिंक से बचें: अगर आपको कोई ईमेल या मैसेज आता है जिसमें अकाउंट वेरिफिकेशन या में कॉपीराइट उल्लंघन का दावा किया गया हो, तो उस पर क्लिक न करें।

लॉगिन एक्टिविटी चेक करें: इंस्टाग्राम सेटिंग्स में जाकर लॉगिन एक्टिविटी चेक करें कि कहीं कोई अंजान डिवाइस आपके अकाउंट में लॉग-इन तो नहीं है।

ईमेल की प्रामाणिकता जांचें: हमेशा ध्यान दें कि इंस्टाग्राम की आधिकारिक ईमेल आईडी के अंत में @instagram.com या @support.facebook.com ही हो।

