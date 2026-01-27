  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. कालपी में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने सरेआम मचाया आतंक, रंगदारी न देने पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर

कालपी में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने सरेआम मचाया आतंक, रंगदारी न देने पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर

नगर कालपी में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने जिस तरह सरेआम आतंक मचाया, उसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। सोमवार की शाम विधायक लिखी गाड़ी का रौब दिखाकर एक युवक से रंगदारी मांगने और विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना के बाद लोगों में दहशत हैं और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कालपी (जालौन)। नगर कालपी में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने जिस तरह सरेआम आतंक मचाया, उसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। सोमवार की शाम विधायक लिखी गाड़ी का रौब दिखाकर एक युवक से रंगदारी मांगने और विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना के बाद लोगों में दहशत हैं और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।

पढ़ें :- जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का करेंगी प्रयास: सीएम योगी

पीड़ित शिवम यादव पुत्र स्व. प्रताप सिंह, निवासी मोहल्ला मिर्जामंडी, कालपी ने थाना कालपी में तहरीर दी है। बताया कि वह अपने घेरा से गाय के लिए चारा डालकर घर लौट रहा था। जैसे ही वह स्वान गुंडा मस्जिद के पास पहुंचा, तभी एक चार पहिया वाहन UP-92 AQ 1617 आकर रुका। वाहन पर बड़े-बड़े अक्षरों में विधायक लिखा था जो साफ तौर पर रसूख दिखाकर डराने की साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है।

गाड़ी से शिवम यादव उर्फ दाऊ पुत्र बलवान सिंह (निवासी हरीगंज, कालपी), उसके साथ सुमित निषाद समेत 6–7 युवक उतरे और रंगदारी की मांग करने लगे। पीड़ित के विरोध करते ही गाली-गलौच शुरू हो गई। आरोपियों ने खुलेआम धमकी दी कि गाड़ी पर विधायक लिखा है, पहचानता नहीं? साइड से निकल जा, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा।

इसके बाद दबंगों ने लात-घूंसों से हमला बोल दिया। जान बचाने के लिए पीड़ित कुलिया की ओर भागा, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर सड़क पर गिराया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। मां-बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकियां दी गईं। घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब सड़क पर आवाजाही बनी हुई थी। इसके बावजूद दबंगों का दुस्साहस देखने लायक था।

तहरीर में यह भी उल्लेख है कि मुख्य आरोपी शिवम यादव उर्फ दाऊ आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पहले से कई मुकदमें दर्ज होने की चर्चा है।सवाल यह है कि ऐसे तत्वों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि वे विधायक लिखी गाड़ी की आड़ में आम नागरिकों को कुचलने पर उतर आएं?

पढ़ें :- Bar Council Elections : लखनऊ में बार काउंसिल चुनाव रणक्षेत्र बना, वकीलों ने बूथ उखाड़े, कुर्सियां तोड़ीं किया तांडव

घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। लोगों की साफ मांग है कि आरोपियों पर तत्काल, सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई हो। पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि कानून असर दिखाएगा या रसूख के आगे फिर घुटने टेक देगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया आयोजन, 97 से अधिक रक्तवीर हुए शामिल

लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक...

जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का करेंगी प्रयास: सीएम योगी

जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें सिर...

Bar Council Elections : लखनऊ में बार काउंसिल चुनाव रणक्षेत्र बना, वकीलों ने बूथ उखाड़े, कुर्सियां तोड़ीं किया तांडव

Bar Council Elections : लखनऊ में बार काउंसिल चुनाव रणक्षेत्र बना, वकीलों...

कालपी में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने सरेआम मचाया आतंक, रंगदारी न देने पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर

कालपी में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने सरेआम मचाया आतंक,...

स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-UGC के नए प्रावधानों को तत्काल वापस लें या फिर उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दें

स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-UGC के नए...

अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर मुकाबला, अभी तक पेन ड्राइव खोने का दर्द नहीं भूल पाई BJP

अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर...