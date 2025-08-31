Delhi Capitals New Captain: अक्षर पटेल नहीं होंगे IPL 2026 में दिल्ली का कप्तान! ये खिलाड़ी करेगा टीम की अगुवाई

Delhi Capitals New Captain: आईपीएल 2026 के लिए सभी फ्रेंचाइजी टीमें अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गयी हैं। राजस्थान रॉयल्स के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली अगले सीजन के लिए नया कप्तान घोषित कर सकती है। खबर है कि अक्षर पटेल से टीम की कप्तानी जिम्मेदारी छीने जाने की पूरी तैयारी है।

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए अक्षर पटेल को टीम की कमान सौंपी थी और शुरुआती कुछ मैचों ने टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन, प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रही है। अंक तालिका में ये टीम पांचवें नंबर पर थी। पिछले सीजन में निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट कप्तान बदलाने की सोच रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षर पटेल को अगले सीजन में कप्तानी के पद से हटाया जा सकता है, लेकिन वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वह सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में टीम में बनें रहेंगे।

माना जा रहा है कि अगर अक्षर पटेल को कप्तानी से हटाया जाता है, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास इस भूमिका के लिए तीन विकल्प मौजूद हैं। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल कप्तानी के लिए पहली पसंद होंगे। इसके अलावा, साउथ अफ्रीका फाफ डु प्लेसिस और स्टार बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स अन्य विकल्प में शामिल हैं। फिलहाल, फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है।