  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. EVM Hack: दिल्ली CM रेखा गुप्ता बोलीं- 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, हमने कर लिया तो बुरा लग गया…

EVM Hack: दिल्ली CM रेखा गुप्ता बोलीं- 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, हमने कर लिया तो बुरा लग गया…

Rekha Gupta's statement on EVM hacking: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में आरएसएस-भाजपा समर्थित एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने इस चुनाव में वोटिंग के दौरान ईवीएम हैक करने और धांधली के आरोप लगाए थे। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कुछ ऐसा बोल गईं, जो अब सुर्खियों में बना हुआ है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Rekha Gupta’s statement on EVM hacking: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में आरएसएस-भाजपा समर्थित एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने इस चुनाव में वोटिंग के दौरान ईवीएम हैक करने और धांधली के आरोप लगाए थे। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कुछ ऐसा बोल गईं, जो अब सुर्खियों में बना हुआ है।

पढ़ें :- पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ ग़द्दारी, हर भारतीय इस बात से बेहद ग़ुस्से में: केजरीवाल

दरअसल, एक निजी समाचार चैनल पर सीएम रेखा गुप्ता से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में धांधली के आरोपों पर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी तो कहते हैं कि आप ईवीएम हैक कर चुनाव जीतती हैं, चाहे बीजेपी हो या एबीवीपी सब ईवीएम हैक करके जीत रही। चुनाव आयोग भी आपके साथ है। इस सवाल के जवाब में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ’70 साल से वो EVM हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला…’

दिल्ली की सीएम ने आगे कहा, ‘वो (कांग्रेस) जीतें तो जनता की जीत और हम जीतें तो इवीएम हैक,ये कौन सा फॉर्मुला किस किताब में लिखा है,कोई बताएगा मुझे। रेखा गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने ये कौन सी पढ़ाई की है। भोली-भाली जनता को गुमराह करना, एक पर्सेप्शन बनाने के अलावा उन्हें और कुछ आता है?’ हालांकि, रेखा गुप्ता के बयान पर आम आदमी पार्टी ने उन्हे घेरना शुरू कर दिया है।

आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर इंटरव्यू की एक वीडियो इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ‘दिल्ली की मुख्यमंत्री ख़ुद स्वीकार कर रही हैं कि उन्होंने EVM हैक की हुई है…’ पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ‘दिल्ली की सीएम ये क्या कह रही हैं …’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्रधानमंत्री पर अपशब्दों को लेकर भड़के प्रशांत किशोर, कहा- तेजस्वी और राजद का चरित्र बदला नहीं जा सकता

प्रधानमंत्री पर अपशब्दों को लेकर भड़के प्रशांत किशोर, कहा- तेजस्वी और राजद...

अब दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है अपना भारत : पंकज चौधरी

अब दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है अपना...

पीएम की दिवगंत मां पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला

पीएम की दिवगंत मां पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर गिरिराज सिंह ने...

पैसिफिक रीच में भारतीय नौ सेना 17 साझेदार देशों का रही है सहयोग

पैसिफिक रीच में भारतीय नौ सेना 17 साझेदार देशों का रही है...

GST रिफॉर्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिया दिवाली गिफ्ट, शिक्षण सामाग्री से लेकर कई चीजें होंगी सस्ती: सीएम योगी

GST रिफॉर्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिया दिवाली गिफ्ट,...

EVM Hack: दिल्ली CM रेखा गुप्ता बोलीं- 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, हमने कर लिया तो बुरा लग गया...

EVM Hack: दिल्ली CM रेखा गुप्ता बोलीं- 70 साल से वो ईवीएम...