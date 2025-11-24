Delhi Pollution Protest : पुलिस पर मिर्ची स्प्रे छिड़कने के मामले में 15 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR, दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन

नई दिल्ली। इंडिया गेट (India Gate) पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे फेंकने (Spraying Pepper Spray) के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सरकारी काम में बाधा डालने और सड़क जाम करने के आरोप में 15 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है। इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इंडिया गेट के पास वायु प्रदूषण पर प्रदर्शन

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के विरोध में इंडिया गेट के पास प्रदर्शन कर रहे 15 लोगों को रविवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस टीम पर पेपर स्प्रे करने का आरोप है, जिसमें तीन से चार पुलिसकर्मी घायल हुए। सभी घायलों का इलाज राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में चल रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 4.30 बजे कुछ प्रदर्शनकारी इंडिया गेट (India Gate) के सी-हेक्सागन क्षेत्र में एकत्र हुए। उनका प्राथमिक उद्देश्य वायु गुणवत्ता में लगातार हो रही गिरावट के प्रति अपना विरोध दर्ज कराना था। हालांकि, कुछ समय बाद प्रदर्शनकारियों ने नक्सली हिड़मा के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी।

मौजूद पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया और नारेबाजी जारी रखी। इसके बाद, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प हुई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पेपर स्प्रे (Pepper Spray) के कारण तीन से चार पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें आंखों में जलन की शिकायत थी। उन्हें तत्काल पास के आरएमएल अस्पताल (RML Hospital) में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

एफआईआर दर्ज होने से पहले पुलिस का एक्शन

प्रदर्शन के कारण इंडिया गेट (India Gate) के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था में भी काफी बाधा उत्पन्न हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि हिरासत में लिए गए 15 प्रदर्शनकारियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हिंसक व्यवहार और पुलिस बल पर हमला करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज करने की बात कही है।

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी शिकायतों और विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से व्यक्त करें, ताकि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और व्यवस्था प्रभावित न हो। इस घटना के बाद इंडिया गेट (India Gate) क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।