  गोंडा के अस्पताल में गैर कानूनी ढंग से महिला अंडाणु खरीदे जाने के आरोपों में कार्रवाई की मांग : अमिताभ ठाकुर

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने गोंडा के जीवनदीप प्राइवेट अस्पताल (Jeevandeep Private Hospital) के तरफ से गैर कानूनी ढंग से महिला अंडाणु खरीदे जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत पर जांच और कार्रवाई की मांग की है।

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने गोंडा के जीवनदीप प्राइवेट अस्पताल (Jeevandeep Private Hospital) के तरफ से गैर कानूनी ढंग से महिला अंडाणु खरीदे जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत पर जांच और कार्रवाई की मांग की है।

राष्ट्रीय सहायक प्रजनन तकनीकी बोर्ड, नई दिल्ली (National Assisted Reproductive Technology Board, New Delhi) को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्हें गोंडा के जीवनदीप अस्पताल में दलालों के माध्यम से महिलाओं के अंडाणु खरीदे जाने से संबंधित वीडियो तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुए हैं। इन वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से प्रथमदृष्टया इस अस्पताल के तरफ से पैसे देकर महिला अंडाणु खरीदे जाने के तथ्य प्रमाणित होते दिखते हैं।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जीवनदीप अस्पताल का यह कार्य सहायक प्रजनन तकनीकी विनियमन अधिनियम 2021 की विभिन्न धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन दिखता है, क्योंकि कोई भी अस्पताल बिना पंजीकरण के और बिना समुचित प्रक्रिया के सहायक प्रजनन तकनीकी से संबंधित कार्य नहीं कर सकता है।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 32, 33 और 34 में गंभीर दंड का प्रावधान है किंतु इस अधिनियम में कोई भी शिकायत मात्र राष्ट्रीय या राज्य प्रजनन तकनीकी बोर्ड के तरफ से ही किया जा सकता है। अतः उन्होंने राष्ट्रीय प्रजनन तकनीकी बोर्ड को इन तथ्यों की जांच कर नियमानुसार सीजेएम गोंडा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किए जाने की मांग की है।

