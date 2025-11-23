  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा- सपा के चीफ गुमराह हैं

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा- सपा के चीफ गुमराह हैं

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रविवार को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की आलोचना की। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी गुमराह है और आने वाले चुनावों में किनारे कर दी जाएगी। पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुमराह हैं। हर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का वादा पूरा करने के लिए तैयार है और इस बार समाजवादी पार्टी किनारे कर दी जाएगी।

By Satish Singh 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak) ने रविवार को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) की आलोचना की। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी गुमराह है और आने वाले चुनावों में किनारे कर दी जाएगी। पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पूरी तरह से गुमराह हैं। हर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का वादा पूरा करने के लिए तैयार है और इस बार समाजवादी पार्टी किनारे कर दी जाएगी।

पढ़ें :- सपा जिन विधानसभा में 2024 में जीत हासिल की थी जीत, वहां पर 50 हजार वोट काटने की तैयारी...अखिलेश यादव का बड़ा आरोप

बता दे कि समाजवादी पार्टी के चीफ सांसद अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) की विकसित भारत 2047 (Developed India 2047) पहल की आलोचना की। इसके लंबे समय के विजन पर सवाल उठाया और बंगाल और उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का अनुमान लगाया। 22 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यादव ने 2047 पर भाजपा के फोकस पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा 2047 की बात कर रही है। वे अपना मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ते। क्या आप 2047 तक ज़िंदा रहेंगे, यह प्रधानमंत्री मोदी के डेवलप्ड इंडिया (Developed India) के विज़न पर साफ़ तौर पर कटाक्ष है। विकसित भारत 2047 तक डेवलप्ड इंडिया का विज़न है। इस बयान पर भाजपा की तरफ़ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी (Uttar Pradesh Minister Danish Azad Ansari) ने सपा पर पॉलिटिक्स में शामिल होने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी लगातार नेगेटिव एजेंडा के साथ पॉलिटिक्स में शामिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, जो देश को खुशहाली, खुशी, रोज़गार और तरक्की की ओर ले जाने पर फ़ोकस कर रहे हैं। मंत्री अंसारी ने दावा किया कि पीएम मोदी समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। “समाजवादी पार्टी के नेता इससे इतने परेशान हैं कि वे प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ पर्सनल कमेंट करने से भी नहीं हिचकिचाए। देश के पास एक मज़बूत और काबिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी और लगन से काम कर रहे हैं। यही बातें देश के विकास और तरक्की की बातें, समाजवादी पार्टी के लोगों को पच नहीं रही हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा- सपा के चीफ गुमराह हैं

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा-...

लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला

लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला

Lucknow News : संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले -उलझन में फंसे विश्व के लिए समाधान प्रस्तुत करती है गीता

Lucknow News : संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले -उलझन में फंसे विश्व...

बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा एलान, बोले- 2029 में जरूर लड़ूगा चुनाव, मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है जनता

बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा एलान, बोले- 2029 में जरूर लड़ूगा चुनाव,...

केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-तेजस्वी यादव के बाद अगला नंबर ममता दीदी और फिर अखिलेश यादव का

केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-तेजस्वी यादव के बाद...

बदायूं के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में मिलाया पेशाब, तीन मुस्लिम छात्रों पर लगा आरोप

बदायूं के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में...