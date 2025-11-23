डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा- सपा के चीफ गुमराह हैं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak) ने रविवार को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) की आलोचना की। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी गुमराह है और आने वाले चुनावों में किनारे कर दी जाएगी। पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पूरी तरह से गुमराह हैं। हर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का वादा पूरा करने के लिए तैयार है और इस बार समाजवादी पार्टी किनारे कर दी जाएगी।

बता दे कि समाजवादी पार्टी के चीफ सांसद अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) की विकसित भारत 2047 (Developed India 2047) पहल की आलोचना की। इसके लंबे समय के विजन पर सवाल उठाया और बंगाल और उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का अनुमान लगाया। 22 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यादव ने 2047 पर भाजपा के फोकस पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा 2047 की बात कर रही है। वे अपना मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ते। क्या आप 2047 तक ज़िंदा रहेंगे, यह प्रधानमंत्री मोदी के डेवलप्ड इंडिया (Developed India) के विज़न पर साफ़ तौर पर कटाक्ष है। विकसित भारत 2047 तक डेवलप्ड इंडिया का विज़न है। इस बयान पर भाजपा की तरफ़ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी (Uttar Pradesh Minister Danish Azad Ansari) ने सपा पर पॉलिटिक्स में शामिल होने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी लगातार नेगेटिव एजेंडा के साथ पॉलिटिक्स में शामिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, जो देश को खुशहाली, खुशी, रोज़गार और तरक्की की ओर ले जाने पर फ़ोकस कर रहे हैं। मंत्री अंसारी ने दावा किया कि पीएम मोदी समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। “समाजवादी पार्टी के नेता इससे इतने परेशान हैं कि वे प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ पर्सनल कमेंट करने से भी नहीं हिचकिचाए। देश के पास एक मज़बूत और काबिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी और लगन से काम कर रहे हैं। यही बातें देश के विकास और तरक्की की बातें, समाजवादी पार्टी के लोगों को पच नहीं रही हैं।