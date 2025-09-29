जातिवादी-परिवारवादी राजनीति नहीं बल्कि विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए, यही वर्तमान और भविष्य को संवारेगा: सीएम योगी

  1. हिन्दी समाचार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है, वैश्विक पटल पर भारत के Perception को बदलते हुए देखा है। आज लखनऊ से उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिकाओं एवं 545 नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षों, सदस्यों सहित कुल 13,800 जनप्रतिनिधियों के साथ 'विकसित उत्तर प्रदेश-2047' विषय पर वर्चुअल माध्यम से संवाद किया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है, वैश्विक पटल पर भारत के Perception को बदलते हुए देखा है। आज लखनऊ से उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिकाओं एवं 545 नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षों, सदस्यों सहित कुल 13,800 जनप्रतिनिधियों के साथ ‘विकसित उत्तर प्रदेश-2047’ विषय पर वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। पूर्ण विश्वास है कि ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ की सिद्धि हेतु सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि गण अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए ‘पंच प्रण’ के साथ सभी नगर निकायों को जोड़ने के लिए आपके बीच आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि, इन आठ वर्षों में हमारे दो नगर निकायों लखनऊ और गाजियाबाद ने अपने बॉन्ड जारी किए। अन्य नगर निकायों ने अपने बॉन्ड को प्रस्तावित किया है। ये ब्रॉडिंग होती है किसी भी नगर निकाय की।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हर नगर निगम में Integrated Command and Control Center बन चुका है। हम वहां एक जगह बैठक पूरे नगर निकाय की सफाई की व्यवस्था को देख सकते हैं। पुलिस वहां से सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था को देख सकती है। ये सभी हमारे लिए एक नए मॉडल हैं। साथ ही कहा कि, उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 27—28 घंटे तक चर्चा चली और हर सदस्य ने विकास के बारे में बोला। ये जातिवादी और परिवारवादी राजनीति नहीं बल्कि विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए। यही वर्तमान और भविष्य को संवारेगा।

 

