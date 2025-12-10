  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Dhurandhar Box Office Collection : फिल्म ‘धुरंधर’ के दहाड़ से दहला बॉक्स ऑफिस, पांच दिन में देश में 150 करोड़ पार, वर्ल्डवाइड 225 करोड़ का कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Collection : फिल्म ‘धुरंधर’ के दहाड़ से दहला बॉक्स ऑफिस, पांच दिन में देश में 150 करोड़ पार, वर्ल्डवाइड 225 करोड़ का कलेक्शन

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh)और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की फिल्म 'धुरंधर' (Film 'Dhurandhar')  ने पांचवे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। यह फिल्म जहां ओपनिंग वीकेंड में ही यह देशभर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई, वहीं यह रणवीर सिंह की टॉप-5 सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh)और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की फिल्म ‘धुरंधर’ (Film ‘Dhurandhar’)  ने पांचवे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। यह फिल्म जहां ओपनिंग वीकेंड में ही यह देशभर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई, वहीं यह रणवीर सिंह की टॉप-5 सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। पांच दिन में इसने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ (200 Crore Rupees Worldwide) का आंकड़ा पार कर लिया है। रिलीज के पहले सोमवार (8 दिसंबर) को ‘धुरंधर’ ने 23.25 करोड़ कमाए थे, पर छठे दिन यह आंकड़ा और बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि ‘धुरंधर’ ने पांचवे दिन कितनी कमाई की और पांच दिन का कुल कलेक्शन कितना हुआ है।

पढ़ें :- फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत ने लूट लिया पूरा शो, एंट्री, डांस स्टेप्स, खतरनाक मुस्कान थिएटर में बनाया बिजली-सा माहौल

‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे एक्टर्स हैं। फिल्म की दमदार कहानी और एक्टर्स की जोरदार परफॉर्मेंस ने ‘धुरंधर’ को और सक्सेसफुल बना दिया है। फिल्म को ‘वर्ड ऑफ माउथ’ पब्लिसिटी का खूब फायदा हो रहा है। 5 दिसंबर को रिलीज के बाद से अभी तक हर दिन इसकी कमाई बढ़ रही है। ‘धुरंधर’ ने किसी दिन 14.29 फीसदी तो किसी दिन 34.38 फीसदी की बढ़त दिखाई है।

‘धुरंधर’ का बजट 280 करोड़ रुपये है और जिस रफ्तार से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है, उससे यह इसी दूसरे हफ्ते में अपना औसत निकाल लेगी। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर’ ने पांचवे दिन यानी 9 दिसंबर को 26.50 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, चौथे दिन इसने 23.35 करोड़, तो वहीं दूसरे दिन सॉलिंड जंप लगाते हुए 43 करोड़ की कमाई की थी। अब 5वें दिन के बाद देशभर में ‘धुरंधर’ का कुल कलेक्शन 152.75 करोड़ हो गया है। यानी ‘धुरंधर’ पांच दिन में ही देशभर में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।

पांचवे दिन ‘धुरंधर’ का फुटफॉल और ऑक्यूपेंसी

मंगलवार, 9 दिसंबर को ‘धुरंधर’ की हिंदी में ओवरऑल 39.66 फीसदी ऑक्यूपेंसी रही। सुबह के शोज की शुरुआत 19.23 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ हुई, लेकिन दिन भर फुट फॉल बढ़ता रहा, फिल्म देखने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ी तो दोपहर के शोज में 33.03 फीसदी और शाम के शोज में 43.24 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। सबसे तगड़ी ग्रोथ रात के शोज में देखी गई, जिसमें प्रभावशाली 63.13 फीसदी ऑक्यूपेंसी रही।

पढ़ें :- रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, CBFC पॉइंट्स पर करे विचार

‘धुरंधर’ वर्ल्डवाइड कलेक्शन

वर्ल्डवाइड भी ‘धुरंधर’ का डंका बज रहा है। इसने 5 दिन में दुनियाभर में 225 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसने 150 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 182.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, इसने विदेशों में 42 करोड़ रुपये कमाए, जिसके साथ अब वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन करीब 225 करोड़ रुपये हो गया है। अगर ‘धुरंधर’ की कमाई की रफ्तार इसी तरह जारी रही, तो उम्मीद है कि फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में लगभग 175 करोड़ रुपये की कमाई करेगी, जिससे यह साल की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में शामिल हो जाएगी। साथ ही यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक बन जाएगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Gold Silver Rate : चांदी की दाम में उछाल , सोना भी हुआ तेज, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Gold Silver Rate : चांदी की दाम में उछाल , सोना भी...

Dhurandhar Box Office Collection : फिल्म 'धुरंधर' के दहाड़ से दहला बॉक्स ऑफिस, पांच दिन में देश में 150 करोड़ पार, वर्ल्डवाइड 225 करोड़ का कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Collection : फिल्म 'धुरंधर' के दहाड़ से दहला बॉक्स...

IndiGo Service Restored: आज इंडिगो की सर्विस पूरी तरह बहाल करने की तैयारी, 9वें दिन 1900 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान

IndiGo Service Restored: आज इंडिगो की सर्विस पूरी तरह बहाल करने की...

Indigo Flight Crisis : इंडिगो के खिलाफ सरकार का एक्शन, उड़ानों में 10 फीसदी की कटौती का आदेश

Indigo Flight Crisis : इंडिगो के खिलाफ सरकार का एक्शन, उड़ानों में...

Silver Price Today :  मंगलवार 9 दिसंबर को चांदी हुई महंगी , जानें सफेद कीमती धातु का रेट

Silver Price Today :  मंगलवार 9 दिसंबर को चांदी हुई महंगी ,...

IndiGo Crisis : 200 से अधिक विमान आज भी रद्द, सरकार बोली- इंडिगो मार्गों की संख्या घटेगी, 10 एयरपोर्ट पर अफसर तैनात

IndiGo Crisis : 200 से अधिक विमान आज भी रद्द, सरकार बोली-...