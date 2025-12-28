‘धुरंधर’ ने रचा इतिहास… बॉलीवुड में पहली बार 700 करोड़ पार , ये स्टार्स हुए रणवीर सिंह से पीछे

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ पिछले 23 दिनों से थिएटर्स में वाइल्ड-फायर बनी हुई है। इस फिल्म ने सिनेमाघरों में माहौल बनाया है वो पूरे साल नहीं बना था । जनता में इस शानदार क्रेज ने ‘धुरंधर’ को उस शिखर पर पहुंचा दिया है, जिसकी कल्पना भी कभी फिल्म ट्रेड ने नहीं की थी। ‘धुरंधर’ 700 करोड़ नेट कलेक्शन का लैंडमार्क पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. और रणवीर सिंह बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के नए ‘धुरंधर’. 23 दिनों में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 705 करोड़ से ज्यादा हो चुका है।

‘धुरंधर’ का फिर नया धमाका

क्रिसमस पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनी ‘धुरंधर’ शुक्रवार को थोड़ी स्लो हुई थी. तीन हफ्तों के रन के बाद पहली बार इसका डेली कलेक्शन 18 करोड़ से कम रहा. ‘धुरंधर’ का चौथा शुक्रवार कुल 16.70 करोड़ रहा। पर शनिवार की सुबह से ही ‘धुरंधर’ के शोज में फिर जमकर भीड़ होने लगी. हर वीकेंड ट्रेड को चौंकाती आ रही ‘धुरंधर’ ने शनिवार को 25% का जंप लिया है. ट्रेड रिपोर्ट्स का शुरुआती अनुमान है कि शनिवार को ‘धुरंधर’ ने करीब 21 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है।

शुक्रवार को फिल्म 685 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी थी। बॉलीवुड फैन्स अब नए रिकॉर्ड का इंतजार कर रहे थे। और ‘धुरंधर’ ने अब ये इंतजार पूरा कर दिया है। पहली बार बॉलीवुड फिल्म बिजनेस ने 700 करोड़ नेट कलेक्शन का लैंडमार्क पार किया है. और ये कमाल हुआ है रणवीर की ‘धुरंधर’ के दम पर।

बॉलीवुड के नए बॉक्स ऑफिस ‘धुरंधर’ बने रणवीर

बॉलीवुड ने पहली बार 100 करोड़ का आंकड़ा आमिर खान की ‘गजनी’ (2008) से पार किया था. इंडस्ट्री को 200 करोड़ और 300 करोड़ का लैंडमार्क भी आमिर ने ही पार करवाया. शाहरुख खान की ‘पठान’ ने बॉलीवुड के लिए 400 करोड़ और 500 करोड़ क्लब के दरवाजे खोले।