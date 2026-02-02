‘धुरंधर’ ने पाकिस्तान में भी उड़ाया गर्दा, नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर कर रही है ट्रेंड, शादियों में फिल्म के गाने

नई दिल्ली। आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar Movie) बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो रही है, क्योंकि इस फिल्म का क्रेज थमने का नाम नहीं ले रहा है। थिएटर में सक्सेसफुली चलने के बाद, अब फिल्म ओटीटी (OTT) पर भी धमाल मचा रही है। इंडिया में तो इसे पसंद किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही में जहां ये फिल्म बैन थी, वहां भी लोग इसे खूब देख रहे हैं।

‘धुरंधर’ जब रिलीज हुई थी, तब इसे पाकिस्तान समेत सभी गल्फ देशों में बैन किया गया था। ऐसे में फिल्म के मेकर्स को काफी भारी नुकसान चुकाना पड़ा था। हालांकि वहां के लोग इस फिल्म के गानों को बेहद पसंद कर रहे थे। पाकिस्तान से कई सारे वीडियोज सामने आए थे, जहां शादियों में ‘धुरंधर’ के ही गाने बज रहे थे।

अब चूंकि ‘धुरंधर’ नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ग्लोबली रिलीज हो गई है, ऐसे में पाकिस्तानी लोग भी इसे देख रहे हैं। इंडिया समेत वहां के नेटफ्लिक्स पर भी फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इसका एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ‘टॉप 10 मूवीज ट्रेडिंग इन नेटफ्लिक्स पाकिस्तान’ की लिस्ट में नंबर 1 पर ‘धुरंधर’ दिखी है। इस न्यूज को कई लोगों ने भी कंफर्म किया है।

पाकिस्तान की आवाम हुई ‘धुरंधर’ की कायल

‘धुरंधर’ की कहानी पाकिस्तान के शहर ल्यारी और वहां की गैंग वॉर को दर्शाती है। जहां इंडिया की तरफ से एक एजेंट हमजा अली मजारी बनकर पहुंचता है। वो वहां मौजूद सभी गैंग और आतंकवादी अड्डों में घुसकर उसे अंदर ही अंदर खत्म करने के मिशन पर होता है। ये कहानी वहां के लोगों के लिए काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, इसलिए इसे पाकिस्तान के थिएटर्स में बैन किया गया था। लेकिन जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, तो किसी से रहा नहीं गया। पाकिस्तान के लोगों ने ये फिल्म देखी भी और अब सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं।

रेडिट, X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की आवाम सिर्फ ‘धुरंधर’ की सराहना कर रही है। वो हैरान हैं कि आदित्य धर, जो इंडियन फिल्ममेकर हैं, उन्होंने ल्यारी जैसे शहर को हूबहू कैसे बड़े पर्दे पर दिखा दिया। अब वो यही सोच रहे हैं कि जब पार्ट 1 ने इस तरह का धमाका किया है, तो पार्ट 2 में और क्या-क्या होने वाला है। फिल्म ‘धुरंधर’ पाकिस्तान के साथ-साथ और भी कई देशों में ट्रेंड कर रही है. अब इसका पार्ट 2 19 मार्च, 2026 को ईद के मौके पर रिलीज होगा, जिसके लिए सभी बेहद एक्साइटेड हैं। उनके मन में फिल्म को लेकर कई सवाल हैं, जिसके जवाब उन्हें अभी से लगभग 50 दिनों के बाद मिलेंगे।