Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस पर दूसरे सप्ताह ​भी फिल्म धुरंधर का बज रहा डंका, पुष्पा 2 और छावा का तोड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस में इन दिनों फिल्म ‘धुरंधर’ ने धूम मचा दी है। फिल्म रिलीज होने के दूसरे सप्ताह के बाद कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को फिल्म धुरंधर ने अपनी पकड़ काफी मजबूत की, बल्कि हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए।

दरअसल, फिल्म रिलीज होने के दूसरे सप्ताह में कमाई धीमी पड़ जाती है लेकिन धुरंधर इस चलन को नकारती नजर आ रही है। फिल्म ने शुक्रवार को करीब 34.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर डाला। यह आंकड़ा अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी दिन के कलेक्शन में इसने ‘पुष्पा 2’, ‘छावा’, ‘एनिमल’, ‘गदर 2’ और ‘बाहुबली 2’ जैसी दिग्गज फिल्मों को पीछे छोड़ दिया।

View this post on Instagram A post shared by Jio Studios (@officialjiostudios)

अगर तुलना करें तो दूसरे शुक्रवार को जहां ‘पुष्पा 2’ का हिंदी कलेक्शन लगभग 27 करोड़ के आसपास रहा, वहीं ‘छावा’ और ‘एनिमल’ भी 25 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं कर सकीं। ‘धुरंधर’ ने इन सभी को बड़े अंतर से पछाड़ते हुए यह साफ कर दिया कि दर्शकों में फिल्म के प्रति दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही।