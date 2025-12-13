  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस पर दूसरे सप्ताह ​भी फिल्म धुरंधर का बज रहा डंका, पुष्पा 2 और छावा का तोड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस पर दूसरे सप्ताह ​भी फिल्म धुरंधर का बज रहा डंका, पुष्पा 2 और छावा का तोड़ा रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस में इन दिनों फिल्म 'धुरंधर' ने धूम मचा दी है। फिल्म रिलीज होने के दूसरे सप्ताह के बाद कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को फिल्म धुरंधर ने अपनी पकड़ काफी मजबूत की, बल्कि हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस में इन दिनों फिल्म ‘धुरंधर’ ने धूम मचा दी है। फिल्म रिलीज होने के दूसरे सप्ताह के बाद कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को फिल्म धुरंधर ने अपनी पकड़ काफी मजबूत की, बल्कि हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए।

पढ़ें :- फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत ने लूट लिया पूरा शो, एंट्री, डांस स्टेप्स, खतरनाक मुस्कान थिएटर में बनाया बिजली-सा माहौल

दरअसल, फिल्म रिलीज होने के दूसरे सप्ताह में कमाई धीमी पड़ जाती है लेकिन धुरंधर इस चलन को नकारती नजर आ रही है। फिल्म ने शुक्रवार को करीब 34.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर डाला। यह आंकड़ा अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी दिन के कलेक्शन में इसने ‘पुष्पा 2’, ‘छावा’, ‘एनिमल’, ‘गदर 2’ और ‘बाहुबली 2’ जैसी दिग्गज फिल्मों को पीछे छोड़ दिया।

अगर तुलना करें तो दूसरे शुक्रवार को जहां ‘पुष्पा 2’ का हिंदी कलेक्शन लगभग 27 करोड़ के आसपास रहा, वहीं ‘छावा’ और ‘एनिमल’ भी 25 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं कर सकीं। ‘धुरंधर’ ने इन सभी को बड़े अंतर से पछाड़ते हुए यह साफ कर दिया कि दर्शकों में फिल्म के प्रति दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस पर दूसरे सप्ताह ​भी फिल्म धुरंधर का बज रहा डंका, पुष्पा 2 और छावा का तोड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar Movie: बॉक्स ऑफिस पर दूसरे सप्ताह ​भी फिल्म धुरंधर का बज...

शिवांगी जोशी का ब्लैक साड़ी में ग्लैम लुक देख फैंस, बोले- फायर लग रही हो

शिवांगी जोशी का ब्लैक साड़ी में ग्लैम लुक देख फैंस, बोले- फायर...

Dhurandhar OTT Release : फिल्म 'धुरंधर' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां होगी रिलीज, सामने आया बड़ा अपडेट

Dhurandhar OTT Release : फिल्म 'धुरंधर' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां...

Bigg Boss-19 Winner : गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' के बने विनर, सलमान खान के शो को किया अपने नाम

Bigg Boss-19 Winner : गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' के बने विनर,...

खूबसूरत टेनिस खिलाड़ी और मॉडल के साथ नजर आए युवराज सिंह, फैंस बोले- लगता है मायके गई हैं भाभी

खूबसूरत टेनिस खिलाड़ी और मॉडल के साथ नजर आए युवराज सिंह, फैंस...

Bigg Boss Season 19 Winner : बिग बॉस 19 के विनर हैं अमाल मलिक, स्क्रीन पोल का दावा

Bigg Boss Season 19 Winner : बिग बॉस 19 के विनर हैं...