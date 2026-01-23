Magh Mela 2026 : शंकराचार्य को स्नान कराने के लिए फलाहारी महाराज ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र, बोले- वे हिंदुओं के हैं भगवान

प्रयागराज। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस (Shri Krishna Janmabhoomi Temple Case) के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज (Dinesh Phalahari Maharaj) ने अपने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को पत्र लिख कर कहा है कि शंकराचार्य जी हिंदुओं के भगवान (God to Hindus) हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भी इनके पैर छूते हैं। आप दोनों सनातनी संतों के जुबानी युद्ध में का फायदा दूसरे राजनैतिक दल उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि माघ मेला (Magh Mela 2026) में दिख रहे वीडियो से स्पष्ट हो चुका है कि साधु-संतों का अधिकारियों ने अपमान किया है। अधिकारी मांफी मांग कर इस पूरे प्रकरण को समाप्त कर सकते हैं। आप स्वयं सनातनी महंत हैं। शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोकने पर गौ हत्या का पाप लगता है। आप अधिकारियों को माफी मांगने के लिए निर्देश दें। जिससे सोशल मीडिया पर सनातनियों में दिख रही नाराजगी को दूर कर सके।