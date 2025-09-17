ऐश्वर्या राय और बच्चन परिवार के बीच अनबन की खबरों को लेकर डायरेक्टर प्रह्लाद ने बताया सच

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय अपने ससुरालवालों के साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। बता दें कि लोगों का मानना है कि एक्ट्रेस के रिश्ते अपने पति और बच्चन परिवार के साथ बिलकुल नाहि ठीक है। जिसे लेकर अब डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है।

बता दें प्रह्लाद ऐश्वर्या को उनके मॉडलिं के दिनों से जानते हैं। ऐश्वर्या को उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए लांच किया था जिसके बाद ऐश्वर्या काफी फेमस हुई थीं। प्रह्लाद इन दिनों मुंबई की उसी बिल्डिंग में रहते हैं, जहां ऐश्वर्या की मां का घर है। वहीं दोनों के तलाक को लेकर कहा गया कि एक्ट्रेस अपनी माँ के साथ रहती हैं । प्रह्लाद ने इसका कारण बताया आइए जानते हैं क्या बोले प्रह्लाद

क्या बोलें एड डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़?

प्रहलाद कक्कड़ ने ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के बीच टकराव की खबरों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि ऐश्वर्या अक्सर अपनी मां के घर इसलिए जाती हैं क्योंकि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती, न कि इसलिए कि उन्होंने बच्चन परिवार का घर छोड़ दिया है. विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में प्रहलाद ने कहा कि जब ऐश्वर्या आराध्या को स्कूल छोड़कर लौटती हैं तो उनके पास कुछ खाली समय होता है, जिसे वह अपनी मां के साथ बिताना पसंद करती हैं. उन्होंने तलाक की अफवाहों को भी खारिज करते हुए कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और यह सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि वह खुद उसी बिल्डिंग में रहते हैं. प्रहलाद के अनुसार, ऐश्वर्या हर दिन अपनी बेटी को अंबानी स्कूल छोड़ने जाती हैं और दोपहर करीब 1 बजे उसे लेने जाती हैं. इस बीच उन्हें तीन घंटे का समय मिलता है, जिसे वह मां के साथ बिताती हैं, और इसके बाद सीधा वापस घर लौट जाती हैं.

आगे उनसे ऐश्वर्या के जया बच्चन और श्वेता बच्चन अन- बन होने के अफवाहों पर पूछा गया तो उन्होंने कहा ‘तो क्या हुआ? वो अब भी घर की बहू हैं, घर वही संभालती हैं।’ उन्होंने कहा कि हर कोई यह कह रहा है कि वह अपनी शादी से भाग कर अपनी मां के साथ रह रही हैं.लेकिन वह अपनी मां से सिर्फ सुबह के वक्त मिलती हैं जब आराध्या स्कूल में होती है. रविवार के दिन वो नहीं आती हैं।