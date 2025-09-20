King : किंग का Announcement या फिल्ममेकर्स पर पलटवार...? दीपिका पादुकोण ने शेयर की सेट से फोटो

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जो कल्कि 2 से पत्ता  कटने के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन अब एक्ट्रेस ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसके बाद लोग  उसे कल्कि 2 से जोड़ना शुरू कर दिया है। बता दें क्लोज़-अप तस्वीर में दीपिका और शाहरुख हाथ पकड़े साथ बैठे हैं। दीपिका ने याद किया कि शाहरुख ने उन्हें "पहला सबक" क्या दिया था। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "करीब 18 साल पहले 'ओम शांति ओम' की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो पहला सबक सिखाया, वह यह था कि फिल्म बनाने का अनुभव और आप जिन लोगों के साथ इसे बनाते हैं, वे इसकी सफलता से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- दीपिका पादुकोण का Kalki 2 से कटा पत्ता , मेकर्स बताए ये वजह

एक्ट्रेस ने आगे लिखा  कि इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकती और तब से मैंने अपने हर फ़ैसले में इस सीख को लेकर चली शायद यही वजह है कि हम साथ में अपनी छठी फ़िल्म बना रहे हैं? इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, उनके पति-अभिनेता रणवीर सिंह ने कमेंट किया, “बेस्टेस्ट बेस्टीज़।” दीपिका और शाहरुख़ ने ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, जवान और पठान में साथ काम किया है।

हाल  ही में एक्ट्रेस को कल्कि 2 से आउट कर दिया गया है। खैर मेकर्स ने इसकी वजह भी बताई है। उनका मानना है कि दीपिका अपने काम के  चक्कर में बहुत परेशान है वो इस फिल्म में उतना टाइम नहीं दे पाएँगी जितना देना चाहिए। बता दें कि किंग के निर्देशक  सिद्धार्थ आनंद हैं । इस फिल्म में सुहाना खान, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत और अभय वर्मा भी हैं। दीपिका एटली की आगामी फिल्म AA22xA6 में अल्लू अर्जुन के साथ भी काम करती दिखने वाली हैं।

 

 

पढ़ें :- ऐश्वर्या राय और बच्चन परिवार के बीच अनबन की खबरों को लेकर डायरेक्टर प्रह्लाद ने बताया सच

 

 

 

