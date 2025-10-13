  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Diwali 2025 : दिवाली पर करें नारियल के ये खास उपाय , मां लक्ष्मी की कृपा से होगी धनवर्षा

Diwali 2025 : दिवाली पर करें नारियल के ये खास उपाय , मां लक्ष्मी की कृपा से होगी धनवर्षा

. कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाने वाली दिवाली (Diwali) के दिन मां लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Diwali 2025 : कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाने वाली दिवाली (Diwali) के दिन मां लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मान्यता के अनुसार,इस दिन रात्रि में माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कुछ लोग उपाय भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन अगर आप नारियल से जुड़े कुछ खास उपाय करते हैं। इसके साथ ही दिवाली के दिन शंख और घंटी का भी उपाय बहुत चमत्कारिक सिद्ध होता है।

पढ़ें :- स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी के कपाट 18 अक्टूबर से खुलेंगे, पांच दिन भक्त करेंगे मां के दर्शन, मिलेगा अन्न-धन का आशीर्वाद

सभी कमरे में शंख और घंटी बजानी चाहिए
दीवाली के दिन पूजा करने के बाद घर के सभी कमरे में शंख और घंटी बजानी चाहिए, इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

दिवाली के दिन हनुमान जी की सामने दीपक में लौंग डालकर दीया जलाएं। किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी ऐसा कर सकते हैं।

दीपावली की रात्रि में जटा वाले नारियल से उपाय करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

दिवाली के दिन नया झाड़ू खरीदें और इससे घर की सफाई करें। जब झाड़ू का काम नहीं हो तो उसे छुपाकर रखें।

पढ़ें :- Dhanteras Daan mistake : धनतेरस पर भूलकर भी दान न करें ये चीजें , न दें उधार, रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी के कपाट 18 अक्टूबर से खुलेंगे, पांच दिन भक्त करेंगे मां के दर्शन, मिलेगा अन्न-धन का आशीर्वाद

स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी के कपाट 18 अक्टूबर से खुलेंगे, पांच दिन भक्त करेंगे...

Dhanteras Daan mistake : धनतेरस पर भूलकर भी दान न करें ये चीजें , न दें उधार, रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी

Dhanteras Daan mistake : धनतेरस पर भूलकर भी दान न करें ये...

Diwali 2025 : दिवाली पर करें नारियल के ये खास उपाय , मां लक्ष्मी की कृपा से होगी धनवर्षा

Diwali 2025 : दिवाली पर करें नारियल के ये खास उपाय ,...

Chhath Puja 2025 :  लोक परंपरा का महापर्व है छठ पूजा, जानें क्यों मनाया जाता है

Chhath Puja 2025 :  लोक परंपरा का महापर्व है छठ पूजा, जानें...

Ahoi Ashtami 2025 : अहोई अष्टमी के दिन दीवार पर बनाएं अहोई माता की तस्वीर, जानें तारे देखने की परंपरा और इसका महत्व

Ahoi Ashtami 2025 : अहोई अष्टमी के दिन दीवार पर बनाएं अहोई...

12 अक्टूबर 2025 का राशिफलः नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए है अनुकूल समय...जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

12 अक्टूबर 2025 का राशिफलः नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए है...