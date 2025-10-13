Diwali 2025 : दिवाली पर करें नारियल के ये खास उपाय , मां लक्ष्मी की कृपा से होगी धनवर्षा

Diwali 2025 : कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाने वाली दिवाली (Diwali) के दिन मां लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मान्यता के अनुसार,इस दिन रात्रि में माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कुछ लोग उपाय भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन अगर आप नारियल से जुड़े कुछ खास उपाय करते हैं। इसके साथ ही दिवाली के दिन शंख और घंटी का भी उपाय बहुत चमत्कारिक सिद्ध होता है।

सभी कमरे में शंख और घंटी बजानी चाहिए

दीवाली के दिन पूजा करने के बाद घर के सभी कमरे में शंख और घंटी बजानी चाहिए, इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

दिवाली के दिन हनुमान जी की सामने दीपक में लौंग डालकर दीया जलाएं। किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी ऐसा कर सकते हैं।

दीपावली की रात्रि में जटा वाले नारियल से उपाय करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

दिवाली के दिन नया झाड़ू खरीदें और इससे घर की सफाई करें। जब झाड़ू का काम नहीं हो तो उसे छुपाकर रखें।