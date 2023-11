Diwali Celebration In UK :  प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पत्नी अक्षता ने जलाए दिए , रोशनी का त्योहार मनाया

Diwali Celebration In UK : ब्रिटेन में भी दिवाली के त्योहार की धूम है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पत्नी अक्षता मूर्ति ने दिवाली के दिए जलाए। दिवाली से पहले डाउनिंग स्ट्रीट में हिंदू समुदाय के मेहमानों का स्वागत किया। सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने दीये जलाए और हिंदू रोशनी का त्योहार मनाया।दिवाली का त्योहार अंधेरे पर प्रकाश की आध्यात्मिक जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली 12 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी।

दिवाली को रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह हिंदुओं के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है और इसे बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान के विजय का प्रतीक है।

Tonight Prime Minister @RishiSunak welcomed guests from the Hindu community to Downing Street ahead of #Diwali – a celebration of the triumph of light over darkness.

Shubh Diwali to everyone across the UK and around the world celebrating from this weekend! pic.twitter.com/JqSjX8f85F

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 8, 2023