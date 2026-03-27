DJI Launches 360-Degree Drone : डीजेआई ने लॉन्च किया 360 डिग्री ड्रोन, जानें रेंज और वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमता

DJI Launches 360-Degree Drone : डीजेआई ने उपभोक्ता ड्रोन की श्रेणी में अपना नवीनतम आविष्कार, Avata 360 पेश किया है, जिसे 360-डिग्री FPV उड़ान का शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नया मॉडल 1-इंच के इमेजिंग सेंसर से लैस है जो 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर शानदार 8K वीडियो और उच्च-रिज़ॉल्यूशन 120-मेगापिक्सल की तस्वीरें कैप्चर करने में सक्षम है। उपयोगकर्ता विभिन्न शूटिंग दृष्टिकोणों के लिए इसके दोहरे लेंस के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं।

इसमें चार प्रोपेलर दिए गए हैं, जिससे इसका डिजाइन पहले लॉन्च हुए ड्रोन जैसा ही लगता है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत करीब 4,388 युआन रखी गई है, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में लाती है। ये अपने आप 360 डिग्री तक वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है।

Avata 360 में ActiveTrack 360, Spotlight Free और वन-टैप एडिटिंग टूल्स सहित कई इंटेलिजेंट ट्रैकिंग फीचर्स भी मौजूद हैं। FPV के शौकीन पायलट के नजरिए को हूबहू दोहराने वाले इमर्सिव फ्लाइट मोड की सराहना करेंगे, वहीं 42 गीगाबाइट की इंटरनल स्टोरेज की मदद से उपयोगकर्ता हाई-क्वालिटी फुटेज सीधे डिवाइस पर स्टोर कर सकते हैं। DJI लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान खराब हो सकने वाले कंपोनेंट्स के लिए एक ऑप्शनल रिप्लेसमेंट किट भी प्रदान करता है।

यह ड्रोन एक बार चार्ज करने पर अधिकतम 23 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसका उच्च-स्तरीय O4+ वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम उच्च गति की उड़ान के दौरान भी न्यूनतम विलंबता और स्पष्ट दृश्य सुनिश्चित करता है, जिससे यह पेशेवर और मनोरंजक दोनों प्रकार के उपयोग के लिए उपयुक्त है।