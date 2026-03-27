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DJI Launches 360-Degree Drone : डीजेआई ने लॉन्च किया 360 डिग्री ड्रोन, जानें रेंज और वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमता

डीजेआई ने उपभोक्ता ड्रोन की श्रेणी में अपना नवीनतम आविष्कार, Avata 360 पेश किया है, जिसे 360-डिग्री FPV उड़ान का शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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