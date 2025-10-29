  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. coock Hacks : इस क्रंची पालक-सरसों साग पकौड़े के साथ दोगुना हो जाएगा मौसम का मजा

coock Hacks : इस क्रंची पालक-सरसों साग पकौड़े के साथ दोगुना हो जाएगा मौसम का मजा

ठंडी आते ही सब लोगों को चाय के साथ कुछ गरमा-गरम, क्रंची स्नैक्स की चाहत हर किसी को होती है । ऐसे मौकों पर पंजाबी स्टाइल में बने पालक और सरसों के साग के पकौड़े एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं।पौष्टिकता से भरपूर हरे पत्तेदार साग सर्दी के दिनों में सेहत को फायदा पहुँचती हैं। साथ ही मसालों की खुशबू के साथ ये पकौड़े हर उम्र के लोगों का दिल जीतने का दम रखते हैं। तो चलिये  जानते हैं इसकी रेसिपी

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पालक के क्रंची पकौड़े

सामग्री

  • ताजा पालक – 2 कप (बारीक कटा हुआ)
  • बेसन – 1 कप
  • चावल का आटा – 2 बड़े चम्मच (क्रिस्पीनेस के लिए)
  • प्याज – 1 मध्यम (बारीक कटा हुआ)
  • हरी मिर्च – 2 (बारीक कटी)
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट – 1 छोटा चम्मच
  • हल्दी – ¼ छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • अजवाइन – ½ छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल – तलने के लिए

बनाने की विधि

एक बर्तन  में बारीक कटे हुए पालक  प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसमें बेसन और चावल का आटा डालें।सभी मसाले डालकर थोड़ा पानी छिड़कते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें।तेल गरम करें और चम्मच की मदद से पकौड़े तलें जब तक वे सुनहरे और क्रंची न हो जाएं। इसे चटनी या केचप के साथ सर्व करें ।

सरसों के साग के पकौड़े

सामग्री

  • सरसों के पत्ते – 2 कप (बारीक कटे हुए)
  • मेथी और बथुआ (ऐच्छिक) – ½ कप
  • बेसन – 1 कप
  • हरी मिर्च – 2 (बारीक कटी)
  • हींग – एक चुटकी
  • सौंफ – ½ छोटा चम्मच
  • हल्दी, लाल मिर्च – स्वादानुसार
  • दही – 1 बड़ा चम्मच (सॉफ्टनेस के लिए)
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल – तलने के लिए

बनाने की विधि

साग को धोकर अच्छे से बारीक काट लें। एक बाउल में सारे इंग्रीडिएंट्स मिलाकर थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा मिक्सचर तैयार करें।गरम तेल में पकौड़े डालकर मीडियम फ्लेम पर क्रंची होने तक तलें। तैयार होने पर गरमागरम पकौड़े धनिया  या  इमली  के साथ सर्व करें।

स्वाद में दमदार, सेहत के लिए वरदान

इन पकौड़ों में न केवल स्वाद होता है, बल्कि ये आयरन और फाइबर से भी भरपूर होते हैं। सरसों और पालक दोनों हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं और इम्युनिटी भी बढ़ाती हैं। पालक और सरसों के साग के ये क्रंची पकौड़े, जब शाम की चाय के साथ परोसे जाते हैं, तो न केवल भूख मिटाते हैं बल्कि सर्दियों की शाम को खास भी बना देते हैं।

 

