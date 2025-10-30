Coock Tip : मीठे के शौकीन हैं, तो ट्राई करें कोकोनट रबड़ी, यहां जाने बनाने की Tips

  1. हिन्दी समाचार
क्या आप भी  उन लोगों में से हैं जिन्हें खाना खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए ही चाहिए, तो यह रेसिपी खास आपके लिए है। अक्सर हम ट्रेडिशनल मिठाइयां खाकर बोर हो जाते हैं। ऐसे में, अगर आप कुछ नया, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाला मीठा ढूंढ रहे हैं, तो कोकोनट रबड़ी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं कि इसे कैसे बनाए

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कितने लोगों के लिए : 2

सामग्री :

1 लीटर फुल क्रीम दूध

  1 कप नारियल का बुरादा

  1/2 कप चीनी (स्वाद अनुसार कम या ज्यादा)

  1/4 चम्मच इलायची पाउडर

कुछ बादाम और पिस्ता (गार्निश के लिए)

विधि :

  सबसे पहले एक भारी तले वाले पैन में दूध उबालने के लिए रखें। धीमी आंच कर दूध को लगातार चलाते रहें ताकि वह तले पर चिपके नहीं।

  जब दूध उबलने लगे और थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें नारियल का बुरादा मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि नारियल का स्वाद दूध में अच्छी तरह से मिल न जाए।

  अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। चीनी के घुलने तक इसे लगातार चलाते रहें।

  आंच को बंद कर दें और रबड़ी को ठंडा होने दें और फिर रबड़ी को एक बाउल में निकालें और इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि यह और भी गाढ़ी और स्वादिष्ट हो जाए।

  ठंडी-ठंडी कोकोनट रबड़ी को कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजाकर परोसें।

