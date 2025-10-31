Dularchand Yadav Murder Case : सूरजभान सिंह ने चुनाव आयोग को घेरा, बोले- इसे किसी एक व्यक्ति की हत्या मत कहिए, यह लोकतंत्र पर हमला है

मोकामा: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के प्रचार के बीच मोकामा टाल इलाके में जन सुराज पार्टी (Jan Suraj Party) के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक और स्थानीय दबंग दुलारचंद यादव (70 वर्ष) की गुरुवार को गोली मारकर और वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई है। इस जघन्य वारदात पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह (Suraj Bhan Singh) ने कहा, कि इसे किसी एक व्यक्ति की हत्या मत कहिए, यह लोकतंत्र पर हमला है।

Mokama, Bihar: On the death of Jan Suraj Party worker Dularchand Yadav, former MP Surajbhan Singh says, “Don’t call this the killing of a single person, call it an assault on democracy. This is not just about the locality or Bihar; it concerns the whole country. The biggest worry… pic.twitter.com/FLXnnRO4QR — IANS (@ians_india) October 31, 2025

दुलारचंद यादव (Dularchand Yadav) की हत्या के बाद आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी (RJD candidate Veena Devi) के पति सूरजभान सिंह (Suraj Bhan Singh) ने किसी पर आरोप लगाने के बजाय पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। सूरजभान सिंह (Suraj Bhan Singh) ने कहा कि ये एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि लोकतंत्र का हनन हुआ है। उन्होंने कहा कि इसे केवल इस क्षेत्र, बिहार या देश नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। इसमें सीधे-सीधे बदनामी चुनाव आयोग (Election Commission) की हो रही है।

सूरजभान सिंह (Suraj Bhan Singh) ने कहा कि पूरा विश्व देख रहा है कि लोकतंत्र का हनन कैसे हो रहा है? चुनाव आयोग (Election Commission) से मेरा आग्रह है कि इसपर जांच बिठाई जाए। कोर्ट से आग्रह है कि इसपर रिटायर्ड जज की टीम बनाकर इसकी जांच की जाए। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। पूरे देश का चुनाव आयोग (Election Commission) से विश्वास उठ रहा है। एक सीट पर 10 से 15 उम्मीदवार होते हैं, क्या चुनाव आयोग (Election Commission) इतने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकता है। इसमें मेरे देश की बदनामी हो रही है, इसमें पक्ष विपक्ष को एक साथ आकर निर्णय लेना चाहिए।