देश के लिए श्रीलंकाई खिलाड़ी पिता के अंतिम संस्कार में नहीं होगा शामिल, पार्थिव शरीर के दर्शन कर लौटा यूएई

Dunith Wellalage’s Father Passes Away: श्रीलंका के स्टार ऑल राउंडर दुनीथ वेलालगे, एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज में उपलब्ध होंगे। वह अपने पिता के निधन के बाद टीम में वापस शामिल हो गए हैं और शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। हालांकि, वेलालगे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे।

श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार को खेले गए ग्रुप बी लीग मैच के दौरान श्रीलंकाई ऑलराउंडर दुनिथ वेलालगे के पिता सुरंगा के निधन की खबर आयी थी। कोलंबो में वेलालगे के 54 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। जिसके बाद उन्हें तुरंत स्वदेश लौटना पड़ा था। इसके बाद उनके एशिया कप के बाकी मैचों में उपलब्धता को लेकर सस्पेंस था। हालांकि, कोलंबो में पिता के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के बाद ऑल राउंडर ने देश के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए यूएई लौटने का फैसला किया। वह शुक्रवार रात टीम मैनेजर महिंदा हालंगोडे के साथ यूएई लौट आए।

पिता के अंतिम संस्कार में वेलालगे नहीं हो पाएंगे शामिल

सोशल मीडिया पर वेलालगे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह भावुक मन से अपने परिजनों से विदाई ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि वेलालगे के पिता का अंतिम संस्कार 21 सितंबर को किया जाना है। ऐसे में खिलाड़ी के यूएई लौटने के बाद अब उनका अंतिम संस्कार में शामिल होना संभव नहीं होगा। बता दें कि शनिवार को बांग्लादेश के साथ मुकाबले के बाद, श्रीलंका 23 सितंबर को पाकिस्तान से और 26 सितंबर को भारत से भिड़ेगा, ये मैच टूर्नामेंट में उनके भाग्य का फैसला कर सकते हैं।

वेलालगे ने 31 वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर खुद को एक होनहार खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है। उनकी मौजूदगी श्रीलंका के गेंदबाजी आक्रमण को और मज़बूत बनाती है।