  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. VIDEO: लाइव मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव से दर्शक ने पूछा भाई 19 मिनट वाला वीडियो देखा क्या, कप्तान ने हस कर दिया जवाब

VIDEO: लाइव मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव से दर्शक ने पूछा भाई 19 मिनट वाला वीडियो देखा क्या, कप्तान ने हस कर दिया जवाब

भारत के टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह वीडियो विजय हजारे टूनामेंट के एक मैच के दौरान का है। यहां पर सूर्य कुमार जब फील्डिंग कर रहे थे, तभी एक दर्शक ने उनसे पूछ लिया कि सूर्या भाई 19 मिनट वाला वीडियो देखा क्या। यह सवाल सून सूर्या भी अचंभित हो गए। वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और खूब चर्चा बटोर रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत के टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव (Captain Surya Kumar Yadav) एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह वीडियो विजय हजारे टूनामेंट के एक मैच के दौरान का है। यहां पर सूर्य कुमार जब फील्डिंग कर रहे थे, तभी एक दर्शक ने उनसे पूछ लिया कि सूर्या भाई 19 मिनट वाला वीडियो देखा क्या। यह सवाल सून सूर्या भी अचंभित हो गए। वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और खूब चर्चा बटोर रही है।

पढ़ें :- Vijay Hazare Trophy 2025 : विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड की बारिश, वैभव एक घंटे में टूटा रिकॉर्ड, गनी ने 32 तो किशन ने 33 गेंदों में जड़ा शतक

विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) के एक मुकाबले में भारत के टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान मैच देख रहे दर्शक उनका वीडियो बना रहे थ। तभी किसी ने सूर्य कुमार यादव से पूछ लिया कि क्या आपने 19 मिनट वाला एमएमएस वीडियो देखा क्या। इस सवाल सूनते ही सूर्य कुमार पहले तो अचंभित हो गए। फिर हसकर सवाल कर टरका दिया और अपना ध्यान मैच पर केंद्रित कर लिया। यह वीडियो अब किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। अब यह वीडियो बहुत चर्चा में है। वीडियो पर एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि गजब लौंडे है भाई। वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि सूर्या भाई भी शर्मिंदा हो गये। वहीं हिमांशू सिंह नाम के एक यूजर्स ने लिखा कि सूर्या हस क्यो रहा है।

पढ़ें :- T20 Rankings Update: कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉप-10 से बाहर होने की कगार पर, तिलक-दुबे ने लगाई छलांग

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्या गंभीर की जगह VVS लक्ष्मण संभालेंगे टेस्ट टीम का कोच पद? BCCI सचिव ने अपने बयान से किया साफ

क्या गंभीर की जगह VVS लक्ष्मण संभालेंगे टेस्ट टीम का कोच पद?...

IND vs SL 4th T20I: आज टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन होंगे बड़े बदलाव; कप्तान आजमाएंगी बेंच स्ट्रेंथ

IND vs SL 4th T20I: आज टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन होंगे...

VIDEO: लाइव मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव से दर्शक ने पूछा भाई 19 मिनट वाला वीडियो देखा क्या, कप्तान ने हस कर दिया जवाब

VIDEO: लाइव मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव से दर्शक ने पूछा...

IND vs NZ: हार्दिक-बुमराह को आराम, ऋषभ पंत बाहर; न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बड़े बदलाव संभव

IND vs NZ: हार्दिक-बुमराह को आराम, ऋषभ पंत बाहर; न्यूजीलैंड के खिलाफ...

मेलबर्न टेस्ट दो दिन में खत्म होने पर पिच क्यूरेटर भी हैरान, बोले- जो कुछ हुआ, उसे देखकर मैं सदमे में था

मेलबर्न टेस्ट दो दिन में खत्म होने पर पिच क्यूरेटर भी हैरान,...

अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बचपन की यादे की शेयर, बेटी के साथ खेलते नजर आ रहे है बल्लेबाज के केएल राहुल

अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बचपन की यादे की शेयर,...