VIDEO: लाइव मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव से दर्शक ने पूछा भाई 19 मिनट वाला वीडियो देखा क्या, कप्तान ने हस कर दिया जवाब

नई दिल्ली। भारत के टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव (Captain Surya Kumar Yadav) एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह वीडियो विजय हजारे टूनामेंट के एक मैच के दौरान का है। यहां पर सूर्य कुमार जब फील्डिंग कर रहे थे, तभी एक दर्शक ने उनसे पूछ लिया कि सूर्या भाई 19 मिनट वाला वीडियो देखा क्या। यह सवाल सून सूर्या भी अचंभित हो गए। वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और खूब चर्चा बटोर रही है।

विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) के एक मुकाबले में भारत के टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान मैच देख रहे दर्शक उनका वीडियो बना रहे थ। तभी किसी ने सूर्य कुमार यादव से पूछ लिया कि क्या आपने 19 मिनट वाला एमएमएस वीडियो देखा क्या। इस सवाल सूनते ही सूर्य कुमार पहले तो अचंभित हो गए। फिर हसकर सवाल कर टरका दिया और अपना ध्यान मैच पर केंद्रित कर लिया। यह वीडियो अब किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। अब यह वीडियो बहुत चर्चा में है। वीडियो पर एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि गजब लौंडे है भाई। वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि सूर्या भाई भी शर्मिंदा हो गये। वहीं हिमांशू सिंह नाम के एक यूजर्स ने लिखा कि सूर्या हस क्यो रहा है।