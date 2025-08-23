Earthquake Nepal :  भूकंप के झटकों से हिली नेपाल की धरती , जानिए कितनी रही तीव्रता ?

Earthquake Nepal : भारत के पड़ोसी देश नेपाल की धरती भूकंप के तेज झटकों से हिल गई। पूर्वी नेपाल में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, 4.4 तीव्रता का भूकंप शुक्रवार रात 11:15 बजे पूर्वी नेपाल के संखुवासभा जिले में आया है। इसका केंद्र मघांग क्षेत्र में था। इस भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर दर्ज की गई है। हालाँकि किसी के हताहत होने या किसी नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और भूकंप-रोधी उपायों (Anti-earthquake measures) का पालन करने की अपील की है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) और स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमें (Local Disaster Management Teams) स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

भूकंप के झटकों के डर से लोग देर रात अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों को लगा कि भूकंप के झटके अभी और आएंगे। किसी तेज भूकंप के झटकों की आशंका के चलते देर रात तक घर के बाहर ही रहने को मजबूर हुए। हालांकि, झटका एक ही बार आया।