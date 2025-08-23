  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Earthquake Nepal :  भूकंप के झटकों से हिली नेपाल की धरती , जानिए कितनी रही तीव्रता ?

Earthquake Nepal :  भूकंप के झटकों से हिली नेपाल की धरती , जानिए कितनी रही तीव्रता ?

भारत के पड़ोसी देश नेपाल की धरती भूकंप के तेज झटकों से हिल गई।  पूर्वी नेपाल में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Earthquake Nepal :  भारत के पड़ोसी देश नेपाल की धरती भूकंप के तेज झटकों से हिल गई।  पूर्वी नेपाल में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, 4.4 तीव्रता का भूकंप शुक्रवार रात 11:15 बजे पूर्वी नेपाल के संखुवासभा जिले में आया है। इसका केंद्र मघांग क्षेत्र में था। इस भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर दर्ज की गई है। हालाँकि किसी के हताहत होने या किसी नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और भूकंप-रोधी उपायों (Anti-earthquake measures) का पालन करने की अपील की है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) और स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमें (Local Disaster Management Teams) स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

पढ़ें :- Earthquake Nepal: नेपाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, उत्तर भारत में भी दिखा असर

भूकंप के झटकों के डर से लोग देर रात अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों को लगा कि भूकंप के झटके अभी और आएंगे। किसी तेज भूकंप के झटकों की आशंका के चलते देर रात तक घर के बाहर ही रहने को मजबूर हुए। हालांकि, झटका एक ही बार आया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा रखा था वोटर आईडी कार्ड

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा...

Guinea Heavy rains : गिनी में भारी बारिश से भूस्खलन, 11 लोगों की मौत , 10 घायल

Guinea Heavy rains : गिनी में भारी बारिश से भूस्खलन, 11 लोगों...

ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है... ट्रंप टैरिफ पर क्या है सरकार का प्लान? विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बता दिया सबकुछ

ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है... ट्रंप टैरिफ पर क्या है...

South Korean President Lee : टोक्यो पहुंचे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली ,  प्रधानमंत्री इशिबा से करेंगे शिखर वार्ता

South Korean President Lee : टोक्यो पहुंचे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली , ...

Earthquake Nepal :  भूकंप के झटकों से हिली नेपाल की धरती , जानिए कितनी रही तीव्रता ?

Earthquake Nepal :  भूकंप के झटकों से हिली नेपाल की धरती ,...

भारत में टिकटॉक से हटा बैन, क्या है मामले की सच्चाई

भारत में टिकटॉक से हटा बैन, क्या है मामले की सच्चाई