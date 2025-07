Earthquake: हरियाणा में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, जानिए रिएक्टर स्केल पर कितनी रही तीव्रता

Rohtak Earthquake: हरियाणा के रोहतक में गुरुवार तड़के आए भूकंप के बाद यहाँ हल्के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप रात 12:46 बजे आया। जिसकी रिक्टर पैमाने पर 3.3 तीव्रता दर्ज की गयी। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, हरियाणा के रोहतक में रात 12:46 बजे 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र रोहतक में 10 किलोमीटर नीचे स्थित था। बीते गुरुवार और शुक्रवार को हरियाणा से दिल्ली लेकर तक तेज भूकंप के झटके महसूस ​किए गए थे। इस दौरान 10 जुलाई को सुबह 9 बजकर 4 मिनट पर भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई थी। इसका भी केंद्र झज्जर ही था।

EQ of M: 3.3, On: 17/07/2025 00:46:20 IST, Lat: 28.88 N, Long: 76.76 E, Depth: 10 Km, Location: Rohtak, Haryana.

