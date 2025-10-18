  1. हिन्दी समाचार
  3. Health Tips : रोज सुबह खाली पेट एक चम्मच Ghee खाने से शरीर में होंगे ये बदलाव

बदलते जमाने के साथ लोग अपने हेल्थ को लेकर   काफी एक्टिव हो रहे हैं। लोग स्वस्थ रहने के लिए कई तरीके के टिप्स  आजमाते हैं । लेकिन आयुर्वेद में एक बेहद आसान और असरदार उपाय बताया गया है- सुबह खाली पेट एक चम्मच देसी घी का सेवन। यह न सिर्फ आपकी सेहत को भीतर से मजबूत बनाता है, बल्कि पूरे दिन के लिए शरीर और मन दोनों को ऊर्जा से भर देता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Health Care: लिवर डिटॉक्स करने में फायदेमंद हैं ये 5 हरी सब्जियां, फायदे जानकर करेंगे डाइट में शामिल

पाचन तंत्र को करता है मजबूत

घी में प्राकृतिक रूप से ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है, जो  कि पेट और आंतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह हमारे गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है और पेट की सूजन या जलन को कम करता है। अगर आप खाली  पर घी का सेवन कर  रहे हैं तो पाचन क्रिया बेहतर और कब्ज और गैस  दूर रहती हैं।

गट हेल्थ के लिए फायदेमंद

घी का सेवन करने से हमारी आंतों की लाइनिंग यानी भीतरी परत को पोषण मिलता है। यह परत अगर कमजोर हो जाए तो पेट में दर्द, गैस या अपच जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। घी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इस परत को ठीक करने में मदद करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं।

पढ़ें :- Health Tips: चुकंदर के जूस में मिलाएं ये हेल्दी चीजें, इन बीमारियो से मिलेगा छुटकारा

डायबिटीज वालों के लिए भी गुणकारी

अगर आप मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो खाली पेट घी लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। घी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है और अचानक से आने वाले ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करता है।

मूड को बनाता है बेहतर

घी में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में सेरोटोनिन जैसे खुश रहने वाले हार्मोन के स्तर को बढ़ाते हैं। इसलिए सुबह घी खाने से न सिर्फ शरीर को ऊर्जा मिलती है बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है।

 

पढ़ें :- Health Alert! जापान में तेजी से बढ़ते फ्लू ने बढ़ाई भारत की चिंता, Doctor से जाने बचने का उपाय

 

 

