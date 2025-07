IND vs ENG Live: बारिश के बाद एजबेस्टन में भरा पानी; कहीं इतिहास रचने से चूक न जाए टीम इंडिया

IND vs ENG 2nd Test Day 5 Live Update: बर्मिंघम के एजबेस्‍टन स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच अब रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा है। जिसमें खेल का आखिरी दिन शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। अगर टीम इंग्लैंड के बचे 7 विकेट गिराने में सफल होती है तो वह पहली बार इस वेन्यू पर टेस्ट जीत दर्ज करेगी। हालांकि, पांचवें दिन के खेल से पहले बारिश ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है।

दरअसल, एजबेस्‍टन टेस्ट के पांचवें दिन अगर भारत जीत दर्ज करता है तो यह एक ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि इस मैदान पर टीम ने अब तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। इस बीच बारिश के कारण एजबेस्‍टन क्रिकेट ग्राउंड में पानी भर गया है, जिसे निकालने के लिए ग्राउंड स्टाफ जुटा हुआ है। इसी वजह से पांचवें दिन का खेल तय समय पर शुरू नहीं हो पाया है। मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे से शुरू होना था।

All eyes 👀 on the weather!

Start of play delayed on Day 5 due to rain 🌧️

Updates ▶️ https://t.co/Oxhg97fwM7#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/AdOnrZNOqG

— BCCI (@BCCI) July 6, 2025