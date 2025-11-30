Edifier Airpulse A60 ने डेस्कटॉप Hi-Fi ब्लूटूथ स्पीकर हुए लॉन्च, जानें कीमत और डिजाइन

Edifier Airpulse A60 Desktop Bluetooth Speaker : Edifier कंपनी ने नए Airpulse A60 शानदार डेस्कटॉप ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किए हैं। कंपनी के Hi-Fi ब्लूटूथ स्पीकर नियर फील्ड म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए बेहतरीन ढ़ंग से डिजाइन किए गए हैं। ये दो फिनिश में आते हैं जिसमें Walnut Wood और Matte White को शामिल किया गया है। Bluetooth Speaker में MDF केबिनट और 18मिमी मोटा एकॉस्टिक फोम दिया गया है। स्पीकर में 40kHz तक के ट्विटर लगे हैं और Integrated voice coil लगी है। ये क्लीन ट्रिबल प्रदान करते हैं। इनमें 3.5 इंच का Aluminum mid-bass drivers लगा है जिसमें 30 mm वॉइस कॉइल लगी है। आइए जानते हैं इनकी कीमत और फीचर्स के बारे में।

Edifier Airpulse A60 कीमत

एडिफायर एयरपल्स A60 ब्लूटूथ स्पीकर वॉलनट वुड वेरिएंट की कीमत 1980 युआन (लगभग 25000 रुपये) है। जबकि मैटे व्हाइट वेरिएंट की कीमत 2280 युआन (लगभग 28,700 रुपये) है। कंपनी ने चीन की मार्केट में इन्हें पेश किया है। ब्रांड की अधिकारिक वेबसाइट और JD.com से इन्हें खरीदा जा सकता है।

एडिफायर एयरपल्स A60 ब्लूटूथ डेस्कटॉप स्पीकर्स में बुक-शेल्फ डिजाइन मिलता है। इनमें MDF केबिनट और 18मिमी मोटा एकॉस्टिक फोम दिया गया है। स्पीकर में 40kHz तक के ट्विटर लगे हैं और इंटीग्रेटेड वॉइस कॉइल लगी है।

कंपनी ने इनमें दो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स TAS5754M Class D एम्प्लिफायर चिप लगाए हैं जो 192kHz डिजिटल इनपुट सपोर्ट करते हैं। ये हाई वॉल्युम पर भी डिस्टॉर्शन नहीं होने देते हैं। इसके अलावा इनमें अलग से दो TI DSP चिप लगे हैं जो लाउडनेस को बैलेंस करते हैं और ऑवरऑल डाइनेमिक प्रोसेसिंग करते हैं। USB पर हाई-रिजॉल्यूशन प्लेबैक को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने इसमें Savitech USB कंट्रोलर भी दिया है।