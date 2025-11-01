Delhi News : दिल्ली में आज से BS-3 तक के कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री पर रोक

देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-3 श्रेणी तक के माल वाहक वाहनों के प्रवेश पर आज से रोक लगा दिया गया है। ऐसे वाहन दिल्ली में एंट्री नहीं ले पाएंगे इन्हें दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस कार्य के लिए अपनी 84 टीमों काे सतर्क किया है, इसमें से 46 टीमें दिल्ली की सीमाओं पर तैनात रहेंगी।

बता दें कि परिवहन विभाग यातायात पुलिस के साथ मिलकर निगरानी करेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि कई तरह से ऐसे वाहनों के मालिकों को जागरूक करने के बाद भी अगर इस श्रेणी का कोई वाहन दिल्ली की सीमा पर आता है तो उसे सीमा से ही वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए यू टर्न निर्धारित किए गए हैं।

ऐसे वाहन दिल्ली में प्रवेश न करें इसके लिए परिवहन विभाग ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से डाटा लेकर आसपास के राज्याें के शहरों में पंजीकृत इस श्रेणी के वाहनों के मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा है और उन्हें आगाह किया है कि एक नवंबर से उनके वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित है। इसलिए दिल्ली की सीमा पर उनके वाहन नहीं पहुंचें।वहीं सीमाओं पर बने एमसीडी के टोल प्लाजा पर भी परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस की टीमें मौजूद रहेंगी जो ऐसे वाहनों का शुल्क काटने के बाद पुन वापस कराएंगी।

दिल्ली सरकार की ओर से अधिकारियों से यह भी सूचित किया गया है कि यह भी तैयारी की जाए कि इस प्रक्रिया में दैनिक यात्रियों को आवागमन में असुविधा न हो। परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों के जिला अधिकारियों से भी संपर्क कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया है और संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देते हुए इस अभियान में वाहन चालकों को दिल्ली की सीमा पर ना आने देने के लिए जागरूक करने के लिए कहा है।