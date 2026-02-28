  1. हिन्दी समाचार
  3. Epstein Files Case : पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जेफरी एपस्टीन से कनेक्शन पर दी गवाही, बोले- कोई भी कानून से ऊपर नहीं

Epstein Files Case : अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जेफरी एपस्टीन से संबंधों पर हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने गवाही दी। क्लिंटन ने कांग्रेस के एक पैनल से कहा कि उन्होंने दिवंगत सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन के संबंध में "कुछ नहीं देखा," और "कुछ भी गलत नहीं किया"। न्यूयॉर्क में बंद दरवाजों के पीछे पूरे दिन चली सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति से फाइनेंसर से जुड़ी नई जारी फाइलों में उनके नाम के बारे में पूछा गया, जिसमें हॉट टब में एक अनजान व्यक्ति के साथ एक फोटो भी शामिल थी।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- जेफरी एपस्टीन ने वसीयत में इस महिला का लिखा नाम, मरने से पहले उसे ही किया था कॉल

पूर्व राष्ट्रपति की गवाही उनकी पत्नी, पूर्व US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन के उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने कमेटी को बताया था कि उन्हें भी एपस्टीन के अपराधों के बारे में “कोई जानकारी नहीं थी”। फाइलों में नाम आना गलत काम का संकेत नहीं है, और न ही क्लिंटन पर एपस्टीन सर्वाइवर्स द्वारा अब तक सामने आए गलत काम का आरोप लगाया गया है। क्लिंटन ने कहा कि अगर उन्हें “एपस्टीन के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा होता कि वह क्या कर रहा है, तो वह उससे सारे रिश्ते तोड़ लेते और कभी उसके प्लेन में नहीं बैठते।”

हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने गवाही देने के बाद बिल क्लिंटन ने एक वीडियो जारी कर कहा, “मैंने अभी-अभी हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने गवाही दी है। मैंने ऐसा दो वजहों से किया। पहली – मुझे अपने देश से प्यार है, जिसमें हमारा संविधान भी शामिल है, और अमेरिका इस सोच पर बना है कि कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी, खासकर प्रेसिडेंट्स और हम सभी को एक जैसे नियमों के तहत रहना चाहिए।”

