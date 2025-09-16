देश में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना, लखनऊ के अमित पांडेय राष्ट्रीय उपप्रमुख नियुक्त

लखनऊ : भारत के लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाने व पारदर्शी कार्यप्रणाली के माध्यम से सहकारी गतिविधियों के माध्यम से किसानों समेत समाज के अंतिम व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने। साथ ही उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न सहकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए देशभर में सहकारिता एवं पंचायती राज क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रेसर भरत गाजीपरा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। इसका गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार में सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देने की नीति के अनुरूप किया गया है। भारत सरकार के नीति आयोग ने भी इस राष्ट्रीय स्तर की पंजीकृत संस्था की संबद्धता को मंजूरी दे दी है। यह संस्था सहकारिता के क्षेत्र में मुख्यतः प्रशिक्षण, अनुसंधान, समन्वय, नीति निर्माण तथा विभिन्न सहकारी संस्थाओं को एक-दूसरे के लिए उपयोगी बनाने तथा सम्पूर्ण भारत एवं विश्व में सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

यह एक बहुराष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करेगा जो राज्य एवं केन्द्र सरकारों के सहयोग से भारत के सहकारी कानून या नीति के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण इकाइयों से लेकर राष्ट्रीय इकाइयों तक के सभी शासी निकायों के पदाधिकारियों, अधिकारियों, सदस्यों एवं लाभार्थियों को शिक्षा, सुधार, सूचना एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा। स्थानीय स्वशासन अर्थात जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी सहकारी इकाइयों के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय परिषद (महासंघ) का गठन किया जाएगा, जिसमें भारत के सभी राष्ट्रीय सहकारी फेडरेशन, सदस्य फेडरेशन, सिंचाई सहकारी संघ, सिंचाई सदस्य, विपणन यार्ड, विपणन यार्ड सदस्य, दुग्ध उत्पादक संघ, दुग्ध उत्पादक समितियां, आवास समितियां, औद्योगिक संघ, औद्योगिक समितियां, परिवहन संघ, परिवहन समितियां, खादी एवं हस्तशिल्प संघ, खादी एवं हस्तशिल्प समितियां, सभी इकाइयों को जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सुदृढ़ बनाने हेतु जनसेवा की जाएगी। इस राष्ट्रीय संस्था की सबसे बड़ी विशेषता वरिष्ठ अनुभवी लोगों, सेवानिवृत्त सिविल सेवकों, पूर्व अध्यक्षों, पूर्व निदेशकों, पूर्व पदाधिकारियों की एक टीम का मार्गदर्शन और गुजरात राज्य के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का मार्गदर्शन एवं सहयोग है।

इस राष्ट्रीय स्तर के संगठन की विभिन्न राज्य इकाइयों में 50 फीसदी से अधिक सहकारी संगठनों के निर्वाचित पदाधिकारियों को मुख्य जिम्मेदारी दी जाएगी और पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और सहकारी क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों को भी इस गैर-राजनीतिक संगठन में नियोजित किया जाएगा। आने वाले दिनों में सभी इकाइयों की स्वतंत्र राष्ट्रीय कोर समिति, राष्ट्रीय कार्यसमिति, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय महिला समिति, क्षेत्रीय समिति (भारत के सभी राज्य पांच जोन में शामिल होंगे), राज्य समिति और जोन समिति (प्रत्येक राज्य में पांच जोन होंगे) का गठन शुरू किया जाएगा।

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत गाजीपरा गुजरात, जिला सहकारी बैंक के निदेशक, नागरिक सहकारी बैंक के सरकार द्वारा नियुक्त संरक्षक तथा वर्षों तक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत एवं सहकारी कानून के विशेषज्ञ ओर बार काउंसिल ऑफ गुजरात (गुजरात उच्च न्यायालय) के पूर्व अध्यक्ष ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के कर कमलों से जनभागीदारी से निर्मित देश के पहले बार काउंसिल ऑफ गुजरात मुख्यालय का उद्घाटन किया था। गुजरात की सबसे बड़ी सुरत जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष तथा सर्वाधिक लाभांश देने वाली कामरेज शुगर फैक्ट्री के निदेशक एवं अध्यक्ष अश्विनभाई पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अन्य सहकारी संस्थाओं से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के कैलाश गोरे पाटिल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष संगठन एवं राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र के सहकारी ढांचे के साथ कार्य कर रहे हैं।

गुजरात के मनीषभाई दिलीपभाई संघानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) गुजरात क्षेत्र, प्रभारी भावनगर शहर भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) गुजरात, संस्थापक सह अध्यक्ष सरदार पटेल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, निदेशक अमरेली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड अमरेली, निदेशक गुजरात राज्य सहकारी संघ, अध्यक्ष कृषि और ग्रामीण विकास राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, निदेशक गुजरात राज्य सहकारी तंबाकू किराना संघ लिमिटेड, अध्यक्ष अमरेली जिला सहकारी संघ, सामान्य प्रतिनिधि कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको), युवा विंग निदेशक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, निदेशक राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास फाउंडेशन (NHRDF), गुजरात की प्रीतिबेन डोलरराय कोटेचा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। महिला सेवा और गतिविधियों से जुड़ी हैं। नागरिक बैंक सहित सहकारी बैंकों के प्रशासनिक प्रबंधक और निदेशक के रूप में लंबा अनुभव है।

यूपी की राजधानी लखनऊ के अमित पांडे को राष्ट्रीय उपप्रमुख नियुक्त किया गया है। श्री पांडेय अध्यक्ष डी.ए.वी कॉलेज, पूर्व प्रभारी और अध्यक्ष भारत रक्षा मंच, राष्ट्रीय अध्यक्ष – काली सेना और अवध टेक्नालोजी प्राइवेट लिमिटेड और एप्सक्रोम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड,एक्यूरेट लीगल सेल्यूशन से जुडे हुए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवईबेन कानगड, जो कच्छ, गुजरात की एक बहुत बड़ी महिला उद्योगपति और एक सफल सरपंच भी हैं, राष्ट्रीय आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में जबलपुर मध्य प्रदेश के अखिलेश जैन, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मध्य प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष भी हैं। गुजरात की भारतीबेन पटेल राष्ट्रीय संयोजक, गुजरात, साबरकांठा जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी ने छोटी बचत के लिए बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सखीमंडल के माध्यम से महिला बचत केंद्र शुरू किए उसमें भारतीबेन पटेल सबसे सफल रहीं और उनके पति, एक सामाजिक-राजनीतिक नेता, महेंद्रभाई पटेल भी इस संगठन का समर्थन करेंगे गुजरात के श्री मुकेश सखिया राष्ट्रीय मानद मंत्री, सहकारी संघ, मार्केटिंग यार्ड के एक अनुभवी और राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ, नई दिल्ली, मंजूनाथ एम. जी. बेंगलूर कर्नाटक मे कई बड़ी आई. टी. कंपनी के सदस्य हैं, जो एक बड़े नाम के साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से एकजुट भारत का सहकारिता कंपनी चलाते हैं, तरुणभाई बारोट गुजरात राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में, भाजपा जनसंघ की संस्थापक टीम की आधारशिला, पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व राज्य भाजपा महासचिव जयंतीभाई बारोट के सुपुत्र हैं, जो राज्य भर में बख्शी पंच समाज के सभी मुद्दों को सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सरकार के सामने रखने के लिए गांधीनगर में अपने खर्च पर एक बड़ा कार्यालय चला रहा है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में, डॉ ममता साहू छत्तीसगढ़, राज्य महिला भाजपा उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय तैली साहू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करती हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निपा मेहता गुजरात, भावनगर जिला सहकारी संघ की अध्यक्ष, गुजरात राज्य सहकारी संघ की निदेशक, बोटाद शहर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष, बोटाद शहर सहकारी भारती अध्यक्ष, आनंदमयी महिला को. ऑप. सोसायटी बोटाद के अध्यक्ष, आर्शीवाद महिला क्रेडिट सोसायटी गढ़दा-बोटाद के अध्यक्ष, द नवभारत मल्टी स्टेट एग्रो फार्मिंग एंड मार्केटिंग कंपनी ओप सोसायटी (गुजरात-असम) प्रबंध निदेशक, मध्य गुजरात सौराष्ट्र कंपनी ऑप. फेडरेशन सहकार भारती निदेशक, श्री महिला को.ओप. क्रेडिट सोसायटी बोटाद प्रबंधक, सोनल सावंत मुंबई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आयुष्मान भारत, मीरा रोड भाजपा जिला सचिव, जनकल्याण समाज सेवा अध्यक्ष, अखिल भारतीय समाज सेवा उपाध्यक्ष, नारी शक्ति संस्था की सचिव सहित अनेक सामाजिक कार्य कर रही हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शीतल दिनेश माली, महाराष्ट्र राज्य माथाडी निर्माण एवं घरेलू कामगार संघ रायगढ़ जिला अध्यक्ष, जिला परिषद एवं पंचायत समिति महाराष्ट्र राज्य सदस्य, क्षितिज बहुउद्देशीय संघ संस्था पेन की संस्थापक एवं अध्यक्ष, सरपंच परिषद कोंकण संभाग अध्यक्ष महाराष्ट्र, इनोविजन वेलफेयर फाउंडेशन की निदेशक, अनेक सामाजिक कार्य कर रही हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में राजस्थान के सी जिला पंचायत के अध्यक्ष माधव चौधरी, राजसमंद जिला भाजपा उपाध्यक्ष, राजस्थान पंचायती राज प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मेवाड़ जाट समाज के कार्यकारी अध्यक्ष, समेत अन्य सामाजिक, राजनीतिक एवं सेवा संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत भाई गाजीपरा के अनुसार, इस संगठन को कार्यान्वित हेतु शीघ्र ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमितभाई शाह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, गुजरात के विभिन्न सांसदों और सहकारिता क्षेत्र के विभिन्न नेताओं के कर कमलों से किया जाएगा, पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, पूर्व राज्य मंत्रियों के साथ-साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट स्तर के सहकारिता मंत्रियों, राज्य स्तर के सहकारिता मंत्रियों समेत अन्य मंत्रियों ने इस संगठन को पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है।

यह राष्ट्रीय संगठन पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से और बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के कार्य करेगा, संगठन शीघ्र ही राज्य और केंद्र सरकारों के साथ-साथ बड़े सहकारी संगठनों के सहयोग से दिल्ली और गांधीनगर में संगठन के स्वामित्व वाले एक प्रशिक्षण भवन की स्थापना करेगा, जिसमें संगठन सहकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को समाप्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के माध्यम से विभिन्न सहकारी संगठनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, निदेशकों और प्रशासनिक टीमों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह जनहित योजनाओं का विश्लेषण और शोध भी करेगा और समय-समय पर राज्य एवं केंद्र सरकारों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केंद्र और राज्य सहकारिता विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके भारत में सभी स्थानीय सहकारी संगठनों को सुदृढ़ बनाना मुख्य उद्देश्य होगा।