बांग्लादेश पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर; तारिक रहमान को सौंपा PM मोदी का पर्सनल लेटर

EAM S Jaishankar arrives in Dhaka: बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया आज यानी बुधवार को सुपुर्द-ए-खाक होंगी। इस बीच, भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने ढाका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने खालिदा के बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने रहमान को पीएम मोदी का एक पर्सनल लेटर भी सौंपा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को तारिक रहमान से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा, “ढाका पहुंचने पर, BNP के एक्टिंग चेयरमैन और बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल लेटर सौंपा। भारत सरकार और लोगों की ओर से गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। विश्वास जताया कि बेगम खालिदा ज़िया का विज़न और मूल्य हमारी पार्टनरशिप के विकास में मार्गदर्शन करेंगे।”
On arrival in Dhaka, met with Mr Tarique Rahman @trahmanbnp, Acting Chairman of BNP and son of former PM of Bangladesh Begum Khaleda Zia.
Handed over to him a personal letter from Prime Minister @narendramodi.
Conveyed deepest condolences on behalf of the Government and… pic.twitter.com/xXNwJsRTmZ
पढ़ें :- PM मोदी ने खालिदा जिया ने निधन पर जताया दुख, बोले- भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा
बता दें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्रमुख खालिदा जिया 20 दिन से वेंटिलेटर पर थीं। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहीं 80 वर्षीय खालिदा ने मंगलवार सुबह अंतिम सांसें लीं। खालिदा पिछले कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लिवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से जूझ रहीं थीं।
भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जिया खालिदा के निधन पर शोक व्यक्त किया था। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और BNP चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर, बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।”
पीएम मोदी ने आगे लिखा, “मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई अपनी गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले।”