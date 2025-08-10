FADA : इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों की बिक्री जुलाई में 93 फीसदी बढ़ी , टाटा मोटर्स बनी टॉपर

नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसका सबूत जुलाई 2025 के रिटेल सेल्स आंकड़ों में साफ दिखता है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल जुलाई की तुलना में इस बार इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (Electric Passenger Vehicle) की बिक्री में 93 फीसदी की जबरदस्त बढ़त हुई है।

टाटा मोटर्स की सबसे अधिक सेल

FADA के मुताबिक, जुलाई में कुल 15,528 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (Electric Passenger Vehicle) रजिस्टर्ड हुए, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 8,037 था। इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने बाजी मारी, जिसकी जुलाई में 6,047 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह पिछले साल जुलाई के 5,100 यूनिट्स के मुकाबले 19% ज्यादा है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री घटी

हालांकि, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट (Electric Two-Wheeler Segment) में मामूली गिरावट दर्ज हुई। इस साल जुलाई में 1,02,973 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल के 1,07,655 यूनिट्स के मुकाबले 4% कम है। इस श्रेणी में TVS मोटर कंपनी ने 22,256 यूनिट्स के साथ 13% की सालाना बढ़त दर्ज की।

कमर्शियल सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर मार्केट (Electric Three-Wheeler Market) ने 9% की सालाना वृद्धि दर्ज की, जहां जुलाई में 69,146 यूनिट्स रजिस्टर्ड हुए। इस सेगमेंट में महिंद्रा ग्रुप टॉप पर रहा, जिसने 9,766 यूनिट्स बेचे। यह पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल (Electric Commercial Vehicle) सेगमेंट में भी 52% की सालाना बढ़त देखने को मिली और जुलाई में 1,244 यूनिट्स रजिस्टर्ड हुए। यहां भी टाटा मोटर्स 333 यूनिट्स के साथ लीडर रही।

FADA के अध्यक्ष सीएस विग्नेश्वर (FADA President CS Vigneshwar) ने कहा,कि यह तेजी बताती है कि भारत का EV ट्रांजिशन शुरुआती यूजर्स से आगे बढ़कर अब मेनस्ट्रीम कंज्यूमर और फ्लीट मार्केट में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि लगातार पॉलिसी सपोर्ट, आसान फाइनेंसिंग और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार आने वाले त्योहारी सीजन और भविष्य में इस ग्रोथ को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।