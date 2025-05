India-Pakistan war के बीच फेमस सिंगर ने विशाल मिश्रा ने खाई कसम, कहा- कभी नहीं जाऊंगा तुर्की-अजरबैजान

Vishal Mishra Big Statement: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने पाकिस्तान को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) के जरिए जवाब दे दिया है. लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है. वहीं पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों में तुर्की और अजरबैजान जैसे देश उसका साथ दे रहे हैं.

पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है, वो मेड इन तुर्की हैं. ऐसे में फेमस सिंगर विशाल मिश्रा (Vishal Mishra) ने एक बड़ा फैसला लिया है. जी हां, विशाल मिश्रा ने ऐलान किया है कि वो अब कभी भी तुर्की या अजरबैजान नहीं जाएंगे और न ही वहां कोई कॉन्सर्ट करेंगे.

आपको बता दें कि विशाल मिश्रा ने दोनों देशों पर भड़कते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. सिंगर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा- ‘कभी भी तुर्की और अजरबैजान नहीं जाऊंगा. किसी छुट्टी के लिए नहीं, कोई कॉन्सर्ट नहीं. मेरी बातों को याद रखना. कभी भी नहीं.’

Never ever going to #Turkey and #Azerbaijan ! No leisure no concerts ! Mark My Words ! Never !!

— Vishal Mishra (@VishalMMishra) May 9, 2025