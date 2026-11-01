Festive Toran : चुटकी में दूर होगी घर की हर नकारात्मक ऊर्जा, त्योहार पर दरवाजे पर बांध लें ये जादुई तोरण

Festive Toran : दिवाली आने वाली है और लोगों ने अपने घर को सजाना भी शुरू कर दिया है। दिवाली पर घर के मेन डोर पर बंदनवार भी बांधा जाता है, जो बाजार में महंगा मिलता है। त्योहारों और शुभ अवसरों पर घर के मुख्य द्वार पर नीम और आम के पत्तों की तोरण (बंदनवार) लगाना बेहद शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। नीम और आम के पत्तों की तोरण न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर वातावरण को शुद्ध भी करती है।

नीम में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं। हवा जब नीम के पत्तों को छूकर घर के भीतर आती है, तो हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं

त्योहार पर लगाएं घर में नीम और आम के पत्तों की तोरण प्राकृतिक सैनिटाइजर है,शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है क्लिकवेट हेडिंग बनाए।

आम के पत्तों का बंदनवार

आम के पत्तों का तोरण पूर्णिमा के दिन लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि लोग पूर्णिमा के दिन पूजा-पाठ, सत्यनारायण कथा और अन्य शुभ कार्य करते हैं। इस दिन आम के पत्तों का तोरण लगाना शुभ माना जाता है।