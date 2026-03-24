Food delivery app Swiggy : ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्विगी ने भी बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस ; ये है वजह

Food delivery app Swiggy : ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 17.58 रुपये प्रति ऑर्डर कर दी है, जो पहले 14.99 रुपये थी। यानी कि इसमें करीब 17 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई । स्विगी ने ऐप पर यूजर्स को जानकारी दी है कि प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी का मकसद ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़े बढ़ते खर्चों को संभालना है। दरअसल ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। जिसका असर एलपीजी और कच्चे तेल की कीमतों पर साफ देखने को मिल रहा है।

ईंधन महंगा होने से पूरे फूड डिलीवरी सिस्टम (food delivery system) की लागत बढ़ गई है। जिसमें रेस्टोरेंट्स से लेकर डिलीवरी पार्टनर तक सभी शामिल हैं। इन वजहों से प्लेटफार्म चार्ज को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

यह बढ़ोतरी ज़ोमैटो द्वारा शुक्रवार को एनडीटीवी प्रॉफिट की गणना के अनुसार, प्लेटफॉर्म शुल्क में 19% की वृद्धि के बाद हुई है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप भोजन डिलीवरी शुल्क में 2 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है।

यह ध्यान देने योग्य है कि Swiggy और Zomato के प्लेटफॉर्म शुल्क अब GST सहित लगभग 17.58 रुपये के समान हैं।