पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का निधन, क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

Bob Simpson Passes Away: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का 89 वर्ष की आयु में सिडनी में निधन हो गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। सीए ने कहा, "एक सच्चे क्रिकेट दिग्गज को शांति मिले। एक टेस्ट क्रिकेटर, कप्तान, कोच और राष्ट्रीय चयनकर्ता - बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारे खेल के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बॉब के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है।"

1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट की दुनिया में शीर्ष पर पहुंचाने में सिम्पसन का अहम योगदान था और 1996 में मुख्य कोच के पद से हटने के बाद भी उनका प्रभाव लंबे समय तक रहा। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के अनुसार, जब एलन बॉर्डर की अगुवाई वाली टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही थी और तीन साल से जीत का इंतजार कर रही थी, तब सिम्पसन ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्णकालिक कोच बने। सिम्पसन-बॉर्डर की जोड़ी ने ही स्टीव वॉ, डेविड बून, डीन जोन्स और क्रेग मैकडरमोट जैसे आने वाले ऑस्ट्रेलियाई सितारों में अपनी सोच का संचार किया।

एक कोच के रूप में प्रशिक्षण, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण के प्रति सिम्पसन की प्रतिबद्धता ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को अंततः एक नया आयाम दिया और वह खेल की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक बन गई। उनके कोचिंग कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत और पाकिस्तान की मेजबानी में 1987 का क्रिकेट विश्व कप जीतना था, जिसमें भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एक कड़े मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड को सात रनों से हराया था। फिर, 1989 में, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक और चमत्कार किया।

1989 में, वे इंग्लैंड की धरती पर “संभवतः इंग्लैंड का दौरा करने वाली सबसे खराब टीमों में से एक” के रूप में पहुँचे। सिम्पसन-बॉर्डर का जादू इस दौरे पर भी जारी रहा, जहाँ उन्होंने छह मैचों की श्रृंखला 4-0 से जीतकर एशेज पर कब्ज़ा कर लिया। यह इस प्रतिष्ठित श्रृंखला में ऑस्ट्रेलियाई टीम के दबदबे की शुरुआत थी क्योंकि उन्होंने लगातार आठ मैच जीते, जब तक कि इंग्लैंड ने अपने घर में एक ऐतिहासिक श्रृंखला जीत के साथ एशेज श्रृंखला वापस नहीं ले ली। वे 20 साल बाद प्रतिष्ठित फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी अपने घर ले आए।

1957 से 1978 तक एक खिलाड़ी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 62 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 111 पारियों में 46.81 की औसत से 4,869 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 27 अर्द्धशतक शामिल थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 311 रन था। उन्होंने 5/57 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 71 विकेट भी लिए। उन्होंने 39 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया, जिनमें से 12 जीते, 12 हारे और 15 ड्रॉ रहे। उन्होंने दो वनडे मैच भी खेले, जिनमें 36 रन बनाए और दो विकेट लिए।

