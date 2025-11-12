बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, बोलीं-भारत के प्रति मोहम्मद यूनुस की दुश्मनी बेवकूफी और आत्मघाती

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Former Bangladesh PM Sheikh Hasina) ने कहा कि उनके बांग्लादेश लौटने की पहली शर्त सहभागी लोकतंत्र की बहाली है। पूर्व पीएम ने ये भी कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस (Mohammad Yunus, Chief Advisor Interim Government of Bangladesh) की भारत के प्रति दुश्मनी बेवकूफी और आत्मघाती है। उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) के संबंध बहुत गहरे हैं और ये यूनुस के बेवकूफी भरे अंतराल के बावजूद मजबूत रह सकते हैं।