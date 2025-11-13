बरेली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भाजपा और चुनाव आयोग पर साधा निशाना

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को बरेली एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां पार्टी के पदाधिाकरियों से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ निजी कार्यक्रमों में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक अताउर रहमान की बेटी की शादी में शिरकत की।

By Satish Singh 
Updated Date

बरेली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Former Chief Minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav) गुरुवार को बरेली एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां पार्टी के पदाधिाकरियों से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ निजी कार्यक्रमों में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक अताउर रहमान की बेटी की शादी में शिरकत की।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गुरुवार को बरेली के पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य (Former Bareilly District President Agam Maurya) के निवास गए। यहां पर उन्होने उनके छोटे भाई और पत्नी को शादी की मुबारक बाद दी। इसके बाद अखिलेश यादव का काफिला नैनीताल रोड पर स्थित ग्रैंड निर्वाणा होटल (Grand Nirvana Hotel) पहुंचा, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक अताउर रहमान (MLA Ataur Rahman) की पुत्री के विवाह समारोह में शिरकत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को परेशान कर रही है। उनके लिए भाजपा वाले भगवान से ऊपर हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया, जो कि भगवान के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा कि रामपुर में लाखों लोगों को वोट डालने से रोका गया, पुलिस को तैनात किया गया ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने डीएम अविनाश सिंह कटहरी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वह भाजपा के जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं।

 

