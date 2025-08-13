  1. हिन्दी समाचार
  3. पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे ईडी दफ्तर, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज कराएंगे बयान

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। संघीय जाँच एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी क्योंकि यह जाँच 1xBet नामक एक "अवैध" सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना (Former Cricketer Suresh Raina) कथित तौर पर अपने विज्ञापनों के माध्यम से इस मामले से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी 1xBet नामक ऐप के साथ उनके संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने रैना को अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापक कार्रवाई के तहत समन जारी किया था, जिनमें से कई का प्रचार मशहूर हस्तियों द्वारा किया जाता रहा है।

बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने मई में राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) और प्रकाश राज (Prakash Raj) समेत 25 लोकप्रिय अभिनेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। दोनों अभिनेताओं ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार करते हुए कहा कि वे अब ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रचार नहीं करते और जब करते थे, तब भी उनके अभियान केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित थे जहाँ ऑनलाइन कौशल-आधारित खेलों को कानूनी रूप से अनुमति है।

सोमवार को अभिनेता राणा दग्गुबाती (Actor Rana Daggubati) ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म (Online betting platforms) के कथित अवैध प्रचार की चल रही जांच के सिलसिले में हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। उन्हें पहले 23 जुलाई को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए और समय मांगा, जिसके बाद उनकी पेशी 11 अगस्त के लिए पुनर्निर्धारित कर दी गई।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) एफआईआर में नामित कई अन्य हस्तियों के वित्तीय लेनदेन और डिजिटल ट्रेल्स की भी जाँच कर रहा है, जिनमें अभिनेता मंचू लक्ष्मी, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और टेलीविजन एंकर श्रीमुखी शामिल हैं। 2023 और 2024 के बीच, अधिकारियों ने हाई-प्रोफाइल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले की भी जाँच की, जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ आरोप शामिल थे, जिनमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल (Former CM Bhupesh Baghel) भी शामिल थे, जिन पर मुख्य लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया था।

बघेल ने घोटाले से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया, आरोपों को “राजनीति से प्रेरित” बताया और कहा कि ये 2023 के राज्य चुनाव और पिछले साल के लोकसभा चुनावों से पहले सामने आए थे।

