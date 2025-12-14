ICC Men’s T20 World Cup 2026 से पहले ​शुभमन गिल के मुकाबले सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में आना जरूरी- पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले शुभमन गिल के मुकाबले सूर्य कुमार यादव का फॉर्म टीम इंडिया के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। T20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन सात फरवरी, 2026 को शुरू होगा और आठ मार्च को फाइनल के साथ खत्म होगा। भारत और श्रीलंका मिलकर 20 टीमों के इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे। 29 दिनों तक आठ जगहों पर खेला जाएगा। T20I क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव का फॉर्म तेज़ी से गिरा है।

भारत के T20I कप्तान ने इस साल 19 मैचों में 201 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार इस साल T20I में अभी तक एक भी फिफ्टी नहीं बना पाए हैं। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज़ का औसत 14.35 और स्ट्राइक रेट 126.41 रहा है। दूसरी ओर गिल का भी T20I क्रिकेट में यह साल निराशाजनक रहा है। गिल ने इस साल सबसे छोटे फॉर्मेट में 14 मैचों में 263 रन बनाए हैं। गिल भी अभी तक एक भी फिफ्टी नहीं बना पाए हैं। उनका औसत 23.90 और स्ट्राइक रेट 142.93 है। इस साल T20I क्रिकेट में दोनों बल्लेबाज़ों के संघर्ष को देखते हुए मोहम्मद कैफ को लगता है कि भारत को गिल के बजाय सूर्या के फॉर्म के बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। क्योंकि एक तय कप्तान को बदला नहीं जा सकता। T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है ऐसे में गिल के मुकाबले सूर्या का फॉर्म भारत के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। भारत के पास ओपनिंग के कई विकल्प हैं, लेकिन एक तय कप्तान को बदला नहीं जा सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने एक्स पर लिखा किदक्षिण अफ्रीका ने दूसरे T20I में भारत को 51 रनों से हराकर पांच मैचों की सीरीज़ एक-एक से बराबर कर ली। 214 रनों का पीछा करते हुए, भारत की पारी 162 रनों पर खत्म हो गई, जिससे दक्षिण अफ्रीका को एक बड़ी जीत मिली। इससे पहले, पहले मैच में टीम इंडिया ने प्रोटियाज़ को 101 रनों से हराया था, जब मेहमान टीम 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ़ 74 रनों पर ऑल आउट हो गई थी।