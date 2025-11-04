उत्तर कोरिया के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष किम योंग नाम का निधन, किम जोंग उन ने दी श्रद्धांजलि, पूरे देश में शोक की लहर

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्रप्रमुख किम योंग नाम (Former North Korean President Kim Yong Nam) का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने मंगलवार को जानकारी दी। किम योंग नाम (Kim Yong Nam) के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उनका देहांत हो गया।

नई दिल्ली। उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्रप्रमुख किम योंग नाम (Former North Korean President Kim Yong Nam) का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने मंगलवार को जानकारी दी। किम योंग नाम (Kim Yong Nam) के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उनका देहांत हो गया। उत्तर कोरिया के एक विशिष्ट नौकरशाह, किम योंग नाम (Kim Yong Nam), जिनकी सत्तारूढ़ किम राजवंश के प्रति आजीवन निष्ठा ने उन्हें दो दशकों तक देश के औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर दिया, उनका मंगलवार को निधन हो गया।

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA)  के अनुसार, उत्तर कोरिया की रबर-स्टाम्प सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के प्रेसिडियम के पूर्व अध्यक्ष किम योंग नाम (Kim Yong Nam) का 97 वर्ष की आयु में कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण निधन हो गया।

किम जोंग उन ने गहरा शोक व्यक्त किया

केसीएनए (KCNA) ने कहा कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ( Kim Jong Un ) ने किम योंग नाम ( Kim Yong Nam) के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करने के लिए उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। किम योंग नाम का अंतिम संस्कार गुरुवार को होना तय था।

2011 में संभाली थी सत्ता

किम योंग नाम, उत्तर कोरिया पर शासन करने वाले अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के किम जोंग उन से संबंधित नहीं थे। राज्य के संस्थापक किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन ने 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद देश के दूसरे वंशानुगत सत्ता हस्तांतरण के तहत सत्ता संभाली थी।

1998 से अप्रैल 2019 तक सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के प्रमुख के रूप किया काम

किम योंग नाम ( Kim Yong Nam)  ने 1998 से अप्रैल 2019 तक सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के प्रमुख के रूप में कार्य किया। यह पद उत्तर कोरिया का नाममात्र का राष्ट्राध्यक्ष है, हालांकि असली सत्ता किम परिवार के पास रही है जिसने 1948 में अपनी औपचारिक स्थापना के बाद से उत्तर कोरिया पर शासन किया है।

बुलंद आवाज में भाषण के लिए जाने जाते थे किम योंग नाम

किम योंग नाम ( Kim Yong Nam) , जो प्रमुख राजकीय आयोजनों में अपनी गहरी और बुलंद आवाज में प्रचार-प्रसार से भरे भाषणों के लिए जाने जाते थे, अक्सर सरकारी मीडिया में किम जोंग उन और उनके दिवंगत पिता किम जोंग इल की ओर से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन करते दिखाई देते थे।

फरवरी 2018 में, उन्होंने किम जोंग उन ( Kim Jong Un )  की प्रभावशाली बहन, किम यो जोंग (Kim Yo Jong) के साथ प्योंगचांग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया की यात्रा की, क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप पर वर्षों से बढ़ती दुश्मनी के बाद प्योंगयांग सियोल और वाशिंगटन के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था।

Hindi News

