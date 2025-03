Former Philippine President Rodrigo Duterte : फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ICC के आदेश पर गिरफ्तार

Former Philippine President Rodrigo Duterte : मानवता के विरुद्ध अपराध (“crimes against humanity”) के मामले में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) के निर्देशों के बाद पुलिस ने मंगलवार को मनीला के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्व फिलीपीन राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते को गिरफ्तार किया। खबरों के अनुसार, हांगकांग से लौटने पर, ICC के आदेशों के आधार पर कानून प्रवर्तन (Law enforcement) ने दुतेर्ते को हिरासत में ले लिया। ICC ने बुजुर्ग पूर्व नेता पर “मानवता के विरुद्ध अपराध” (“crimes against humanity”) का आरोप लगाया है।

ICC ने कहा कि 79 वर्षीय डुटर्टे पर “मानवता के विरुद्ध हत्या का अपराध” का आरोप है, जिसमें पुलिस और निगरानीकर्ताओं द्वारा बिना किसी सबूत के मारे गए हज़ारों लोगों की मौत का हवाला दिया गया है। डुटर्टे ने नशीली दवाओं के खिलाफ क्रूर कार्रवाई की, जो 2016 से 2022 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति रहने के दौरान की गई थी। खबरों के अनुसार, तथाकथित “ड्रग्स पर युद्ध” ने संदिग्धों को “कानून के तहत उचित प्रक्रिया” से वंचित कर दिया और इसके परिणामस्वरूप बच्चों सहित हजारों लोगों की मौत हो गई।

हालांकि, डुटर्टे ने मंगलवार को अपनी गिरफ़्तारी की वैधता पर सवाल उठाया। अपनी बेटी वेरोनिका डुटर्टे (Veronica Duarte) द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में डुटर्टे ने कहा, “कानून क्या है और मैंने क्या अपराध किया है।” उन्होंने कहा, “अब मुझे यहाँ होने का कानूनी आधार समझाएँ, क्योंकि जाहिर तौर पर मुझे अपनी इच्छा से यहाँ नहीं लाया गया है। यह किसी और की इच्छा है।”

फिलीपींस सरकार (Government of the Philippines) ने पहले कहा था कि वह डुटर्टे के खिलाफ आईसीसी जांच में सहयोग नहीं करेगी। हालांकि, इसने कहा कि देश इंटरपोल के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।